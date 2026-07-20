Lionel Messi und Argentinien besiegt: Spanien ist Weltmeister

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Lionel Messi und Argentinien besiegt: Spanien ist Weltmeister

In einem dramatischen Finale im Stadion von New Jersey konnte die argentinische Nationalmannschaft ihren Weltmeistertitel nicht verteidigen und unterlag Spanien. Lionel Messi und seine Teamkollegen konnten während des Spiels nicht ihre gewohnte Magie entfalten, was dazu führte, dass Spanien einen weiteren historischen Sieg feierte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die reguläre Spielzeit und die Verlängerung wurden zu einer echten Zerreißprobe für Argentinien. Viele Fans hatten gehofft, dass Lionel Messi ein weiteres Wunder vollbringen würde, um das Spiel zu entscheiden, doch diesmal fand der legendäre Stürmer kein Mittel, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Laut Goal.com gelang es Argentinien in den ersten 106 Minuten des Spiels nicht, einen einzigen Schuss auf das Tor abzugeben.

Der Platzverweis von Enzo Fernandez und der Wendepunkt des Spiels

Die Pläne der argentinischen Nationalmannschaft zerschlugen sich in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez wurde nach einer zweiten Gelben Karte für ein hartes Einsteigen im Mittelfeld des Feldes verwiesen. In Unterzahl hatten die „Albiceleste“ große Mühe, den unaufhörlichen Angriffen Spaniens standzuhalten.

Wie erwartet übernahm die spanische Nationalmannschaft die Spielkontrolle und nutzte die Lücken in der müden argentinischen Abwehr. In der 106. Minute setzte sich Ferran Torres gegen die Verteidiger durch und traf präzise ins Netz. Dieses Tor entschied letztlich das Spiel und sicherte Spanien die Goldmedaille.

Lionel Messi und die schwache Leistung des Teams

Lionel Messi konnte in diesem Finale nicht seine beste Leistung abrufen. Dass die argentinische Offensive während des gesamten Spiels keine ernsthafte Gefahr für den spanischen Torhüter darstellte, wird von Experten kritisiert. Das Team versuchte bis zum Schluss, das Ergebnis zu drehen, doch die Unterzahl und die körperliche Erschöpfung machten sich bemerkbar.

Der argentinische Torhüter Emiliano Martinez zeigte während des Spiels mehrere wichtige Paraden und versuchte, sein Team im Spiel zu halten. Gegen den Schuss von Ferran Torres war jedoch auch er machtlos. Diese Niederlage markiert das Ende einer langen Erfolgsserie für Argentinien.

Dieser Sieg markiert den Beginn einer neuen Ära des spanischen Fußballs. Für Lionel Messi und Argentinien wird dieses Finale als Enttäuschung und verpasste Chance in die Geschichte eingehen. Nun muss das Team den Umbruch im Kader einleiten und sich auf kommende Turniere vorbereiten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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