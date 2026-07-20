Luftfahrtrevolution: Electra entwickelt Hybridflugzeug mit nur 45 Metern Startstrecke

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Luftfahrtrevolution: Electra entwickelt Hybridflugzeug mit nur 45 Metern Startstrecke

Das US-Unternehmen Electra hat einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung seines hybrid-elektrischen Flugzeugs EL9 Ultra Short erreicht, das als echter Wendepunkt in der regionalen Luftfahrt gilt. Im Rahmen des neuen Projekts wurde das französische Unternehmen Safran Helicopter Engines als Hauptpartner für die Lieferung von Turbogeneratoren ausgewählt. Diese Vereinbarung könnte das Ökosystem des Luftverkehrs grundlegend verändern und die Abhängigkeit von großen Flughäfen beenden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des EL9-Flugzeugs ist seine Fähigkeit, auf extrem kurzen Strecken zu starten und zu landen. Laut Electra benötigt das Flugzeug dank des hybrid-elektrischen Antriebs und eines speziellen „Blown-Lift“-Flügelsystems eine Start- und Landebahn von nur 45 Metern. Dies ermöglicht Flüge von kleinen Landeplätzen und sogar aus begrenzten städtischen Gebieten, die für normale Regionalflugzeuge nicht zugänglich sind.

Technologische Partnerschaft und Effizienz

Im Rahmen des Projekts hat Safran einen ersten Auftrag über 250 Turbogeneratoren des Typs TG600 erhalten. Dieses Gerät erzeugt 600 kW elektrische Leistung für das Hybridantriebssystem des EL9. Als Kerntechnologie wurde das Arrano-Hubschraubertriebwerk gewählt, das die Kraftstoffeffizienz im Vergleich zur vorherigen Triebwerksgeneration um 18 Prozent steigert.

Das System umfasst zudem zwei von Safran Electrical & Power entwickelte GENeUS-Stromgeneratoren. Derzeit wurden die ersten Prüfstandtests des flugbereiten Turbogenerators im Werk in Bordeaux, Frankreich, erfolgreich abgeschlossen. Dieses Exemplar soll direkt bei den ersten Flugtests des EL9 zum Einsatz kommen.

Das Konzept der "Direct Aviation" und Zukunftspläne

Electra fördert das Konzept der "Direct Aviation" (Direktluftfahrt). Dies sieht vor, Städte und Regionen direkt miteinander zu verbinden und auf große Flughafen-Hubs zu verzichten. Ein solcher Ansatz ist für Regionen, in denen derzeit kein kommerzieller Luftverkehr existiert, von entscheidender Bedeutung. Beispielsweise könnten solche kompakten Flugzeuge in bergigen Regionen oder Gebieten mit sich entwickelnder Infrastruktur die Verkehrsverbindungen grundlegend verbessern.

Das Unternehmen plant die ersten Testflüge des EL9 für Ende 2027 oder Anfang 2028. Wenn alle Prozesse wie geplant verlaufen, soll das Flugzeug 2030 die Zertifizierung der US Federal Aviation Administration (FAA) erhalten und in den kommerziellen Betrieb gehen. Große industrielle Luftfahrtdienstleister wie die Bristow Group haben bereits Anzahlungen für die ersten Produktionsplätze geleistet.

Expertenprognosen zufolge wird allein in den USA im ersten Jahrzehnt der Entwicklung dieses Konzepts ein Bedarf an 12.000 bis 16.000 solcher Flugzeuge bestehen. Die Umsetzung dieser ehrgeizigen Pläne hängt jedoch vom Erfolg der Tests und der Einhaltung internationaler Flugsicherheitsstandards ab.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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