Bitcoin-Kurs fällt auf 62.000 USD: Milliarden Dollar liquidiert

Auf dem Kryptowährungsmarkt wurde ein starker Rückgang verzeichnet: Der Bitcoin-Kurs fiel auf 62.000 USD. Infolge dieses Rückgangs wurden Long-Positionen im Wert von Milliarden Dollar an den Terminmärkten liquidiert, was den Verkaufsdruck weiter verstärkte. Coindesk.com berichtet .

Analysten zufolge löst eine solche Volatilität des Bitcoin-Kurses Besorgnis bei den Anlegern aus. In den letzten 24 Stunden ist die Marktkapitalisierung deutlich gesunken, was sich nicht nur auf die führende Kryptowährung, sondern auch auf die Kurse von Ethereum und anderen Altcoins negativ auswirkte.

Die Liquidierungswelle betraf hauptsächlich Händler, die mit hohem Hebel handelten. Nach Börsendaten erreichte das Volumen der aufgrund der unerwarteten Abwärtsbewegung von Bitcoin automatisch geschlossenen Positionen in den letzten Monaten ein Rekordniveau.

Die Marktteilnehmer beobachten derzeit aufmerksam die Entscheidungen der Fed und globale Wirtschaftsindikatoren. Während der Kryptomarkt seine Korrelation mit den traditionellen Finanzmärkten, insbesondere den Indizes Nasdaq und S&P 500, beibehält, bleibt die psychologische Grenze von 60.000 USD ein wichtiger Unterstützungspunkt für Bitcoin.