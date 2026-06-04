Bitcoin-Kurs fällt auf 62.000 USD: Milliarden Dollar liquidiert

·94·Wirtschaft
Bitcoin-Kurs fällt auf 62.000 USD: Milliarden Dollar liquidiert

Auf dem Kryptowährungsmarkt wurde ein starker Rückgang verzeichnet: Der Bitcoin-Kurs fiel auf 62.000 USD. Infolge dieses Rückgangs wurden Long-Positionen im Wert von Milliarden Dollar an den Terminmärkten liquidiert, was den Verkaufsdruck weiter verstärkte. Coindesk.com berichtet .

Analysten zufolge löst eine solche Volatilität des Bitcoin-Kurses Besorgnis bei den Anlegern aus. In den letzten 24 Stunden ist die Marktkapitalisierung deutlich gesunken, was sich nicht nur auf die führende Kryptowährung, sondern auch auf die Kurse von Ethereum und anderen Altcoins negativ auswirkte.

Die Liquidierungswelle betraf hauptsächlich Händler, die mit hohem Hebel handelten. Nach Börsendaten erreichte das Volumen der aufgrund der unerwarteten Abwärtsbewegung von Bitcoin automatisch geschlossenen Positionen in den letzten Monaten ein Rekordniveau.

Die Marktteilnehmer beobachten derzeit aufmerksam die Entscheidungen der Fed und globale Wirtschaftsindikatoren. Während der Kryptomarkt seine Korrelation mit den traditionellen Finanzmärkten, insbesondere den Indizes Nasdaq und S&P 500, beibehält, bleibt die psychologische Grenze von 60.000 USD ein wichtiger Unterstützungspunkt für Bitcoin.

BitcoinKryptoLiquidationBörseInvestition
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mobiuz für 351 Mio. USD verkauftHeute, 07:50Coinbase friert 3 Mio. USD von südostasiatischen Betrügern einHeute, 06:15Dollar-Wechselkursprognose: Anstieg am 5. Juni erwartetHeute, 05:33Israelische Steuerbehörde unzufrieden mit freiwilligen KryptowährungsmeldungenHeute, 23:18Revolut plant Stablecoin-Einführung durch Eröffnung einer US-BankHeute, 22:18US-Finanzminister äußert sich zu Bitcoin-Reserve und CLARITY ActHeute, 22:15
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Wirtschaft nachrichten

Wechselkurse für den 21. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 14. Mai bekannt gegeben
Neue Hoffnung auf sinkende Fleischpreise in der Viehwirtschaft
Wechselkurse für den 25. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 12. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs in Usbekistan gestiegen
Dollarkurs für den 13. Mai bekannt gegeben
Prognose für den Dollar-Wechselkurs am 12. Mai