Apex und Archax tokenisieren Immobilien mit Goldman Sachs

Die Apex Group gab bekannt, dass sie Verwaltungsdienste für einen tokenisierten Immobilienfonds bereitstellen wird, der über die GS DAP-Plattform für digitale Vermögenswerte von Goldman Sachs emittiert wird. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs, der digitalen Vermögensbörse Archax, dem Investmentmanager LRC Group und dem Anbieter Ownera entwickelt. Wie Cointelegraph.com berichtet .

Laut Agnes Mazurek, Global Head of Digital Assets bei der Apex Group, stützt sich die Tokenisierung im institutionellen Maßstab auf eine vertrauenswürdige und regulierte Infrastruktur. Diese Initiative zeigt die wachsende Nachfrage von Investoren und Managern nach blockchain-basierten Lösungen.

Die Fondsanteile werden als digitale Token über die GS DAP-Plattform von Goldman Sachs ausgegeben. Die 2022 gestartete Plattform basiert auf dem datenschutzorientierten Canton Network und der Smart-Contract-Sprache DAML und ermöglicht die Emission, Abrechnung und Verwahrung von Vermögenswerten.

Im Rahmen des Projekts verwaltet die LRC Group den Fonds, während die Börse Archax als Verwahrstelle und Partner für die Erstverteilung fungiert. Das Ownera-Netzwerk dient als Schicht, die die Interoperabilität zwischen Emittenten, Verwahrstellen und Vertriebskanälen gewährleistet.

Diese Partnerschaft spiegelt die Bemühungen von Banken und regulierten Finanzinstituten wider, reale Vermögenswerte (RWA) in Blockchain-Netzwerke zu integrieren. Der Tokenisierungsmarkt entwickelt sich derzeit rasant und umfasst nicht nur Immobilien, sondern auch Geldmarktfonds und Privatkredite.