Bitcoin-Kurs erreicht Abwärtstrendlinie von 2022

Der Bitcoin-Kurs (BTC) hat eine wichtige Trendlinie des Bärenmarktes erreicht, nachdem er auf den niedrigsten Stand der letzten vier Monate gefallen ist. Laut TradingView-Daten ist das BTC/USD-Paar zum ersten Mal seit 2023 wieder auf das Niveau seines 200-Wochen-Simple-Moving-Average (SMA) zurückgekehrt. Cointelegraph.com berichtet .

Der 200-Wochen-SMA gilt als wichtiger Referenzwert während Bitcoin-Bärenmärkten. Diese aufwärtsgerichtete Trendlinie liegt derzeit bei 61.626 USD. Der Kurs hat diesen Indikator zuletzt im Oktober 2023 berührt, doch während des Abschwungs 2022 diente er als Widerstand, bis die Bullen die Kontrolle vollständig übernahmen.

Der bekannte Analyst CollinTalksCrypto bezeichnet diese Rückkehr zum 200-Wochen-SMA-Niveau als „kritischen Wendepunkt“. Auf seiner Social-Media-Plattform X stellte er die Frage: „Wird der Preis von diesem Punkt abprallen oder weiter fallen?“ Der Analyst fügte hinzu, dass die besten Einstiegspunkte in einem Bärenmarkt genau unterhalb des 200-Wochen-MA-Indikators liegen.

Einige optimistische Analysten weisen darauf hin, dass der Bitcoin-Kurs bei den jüngsten lokalen Tiefstständen „überverkauft“ ist. Marktteilnehmer beobachten derzeit genau, ob dieses wichtige Unterstützungsniveau hält oder ob der Preis noch tiefer einbricht.