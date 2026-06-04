Polymarket-Nutzer unzufrieden mit Ergebnis des Bitcoin-Handels der Strategy Company

Auf der Prognoseplattform Polymarket wurde der umstrittene Vertrag darüber, ob die Strategy Company bis zum 31. Mai Bitcoin verkauft hat, zugunsten von „Nein“ entschieden. Obwohl das Unternehmen später offiziell bestätigte, 32 BTC im angegebenen Zeitraum verkauft zu haben, billigten die Marktteilnehmer das negative Ergebnis am Ende des zweistufigen Streitbeilegungsverfahrens. Cointelegraph.com berichtet .

Die Inhaber von UMA Optimistic Oracle (UMA)-Token entschieden in einem am frühen Donnerstagmorgen abgeschlossenen Abstimmungsprozess, den Markt mit „Nein“ zu schließen. Laut Daten unterstützten 98,6 % der Teilnehmer diese Entscheidung, während nur 1,4 % der Benutzer für „Ja“ stimmten. Die Polymarket-Verwaltung gab an, dass keine On-Chain-Daten oder zuverlässigen Berichte den Verkauf vor Ablauf der Marktfrist bestätigten und Informationen, die nach der Frist veröffentlicht wurden, nicht berücksichtigt würden.

Die Strategy Company verkaufte zwischen dem 26. Mai und dem 31. Mai 32 BTC, meldete dies jedoch erst am Montag, nachdem der Markt geschlossen war. Dieser Vorfall hat die Zweifel am Streitbeilegungssystem der Polymarket-Plattform, das auf Token-Beständen basiert, verstärkt. Wallets mit den meisten UMA-Token haben mehr Stimmrecht, was die Unparteilichkeit der Entscheidungen beeinträchtigen könnte.

Viele Händler äußerten Unzufriedenheit und betonten, dass der Markt auf dem tatsächlichen Zeitpunkt des Verkaufs basieren sollte, nicht auf dem Bestätigungszeitpunkt. Ein unglücklicher Händler gab bekannt, dass er aufgrund dieses Vertrags 500.000 USD verloren hat. Insgesamt wurden mehr als 80 Millionen USD auf dieses Ereignis gesetzt.

Laut Analysten von Galaxy Research sollten Prognostmärkte das tatsächlich eingetretene Ereignis bewerten, nicht die spätere Auslegung der Regeln. Der Streitbeilegungsprozess erwies sich für große Token-Inhaber als profitabel: So erzielte beispielsweise eines der größten Abstimmungs-Wallets durch diesen Prozess einen Gewinn von mehr als 299.000 USD.