Bitcoin fällt auf 60.000 USD: Long-Positionen im Wert von 600 Millionen USD liquidiert

Die Annäherung des Bitcoin (BTC)-Preises an die Marke von 60.000 USD hat dem Markt einen schweren Schlag versetzt. Infolge dieses Rückgangs wurden Long-Positionen (auf steigende Kurse setzend) im Wert von über 600 Millionen USD liquidiert. Diese Situation hat Zweifel daran aufkommen lassen, ob die jüngste Erholung ein echter Wendepunkt ist oder lediglich ein vorübergehender Sprung nach der Bereinigung gehebelter Trades. Laut Cointelegraph.com berichtet .

Am Donnerstag fiel der BTC-Preis auf etwa 61.300 USD, stieg später jedoch um 5,52 % und stabilisierte sich bei rund 64.690 USD. Diese Erholung fiel mit Berichten über ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Libanon zusammen. Nach Angaben von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden BTC-Positionen im Gesamtwert von 737 Millionen USD geschlossen, wobei der Großteil auf die Bullen entfiel.

Trotz starker Marktschwankungen sind einige Händler optimistisch. So prognostiziert RidaaXBT, dass der Bitcoin-Preis auf den Bereich von 69.000 bis 70.000 USD steigen könnte. Der Analyst ZordXBT bewertet die zunehmende Käuferaktivität auf niedrigerem Niveau ebenfalls als positives Signal.

Experten wie Hitman42.eth mahnen die Bullen jedoch zur Vorsicht. Seiner Meinung nach könnte dieser Anstieg eine Falle für Händler sein. Im wöchentlichen Bitcoin-Chart ist weiterhin das Muster einer "Bärenflagge" (Bear Flag) zu erkennen, was das Risiko eines Preisverfalls auf das Niveau von 50.000 bis 52.000 USD offenlässt.