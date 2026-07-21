Tod eines 150 Jahre alten Hais überrascht Wissenschaftler

·11·Welt
Tod eines 150 Jahre alten Hais überrascht Wissenschaftler

An der Küste des irischen County Sligo wurde erstmals ein toter Grönlandhai angespült. Experten bewerten diesen Vorfall als seltenes wissenschaftliches Ereignis, da diese Art zu den langlebigsten Wirbeltieren der Welt zählt.

Wissenschaftlern zufolge war der etwa 3 Meter lange Hai mindestens 150 Jahre alt. Das bedeutet, er wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, zur Zeit von Königin Victoria und US-Präsident Abraham Lincoln. Experten betonen jedoch, dass Grönlandhaie 300 bis 400 Jahre, nach manchen Schätzungen sogar 500 Jahre alt werden können. Daher gelten 150- bis 200-jährige Haie als gerade erst geschlechtsreif.

Laut der Meeresbiologin Emily De Luz von der Irish Whale and Dolphin Group ist der Tod des Hais sehr bedauerlich, da er möglicherweise gerade erst das fortpflanzungsfähige Alter erreicht hatte.

Ein Grönlandhai schwimmt in der tiefblauen Ozeantiefe.

Das tote Tier wurde unter Aufsicht des Nationalmuseums von Irland in ein spezielles Labor gebracht. Dort führten Wissenschaftler unter strenger Einhaltung von Sicherheitsvorschriften eine vollständige pathologische Untersuchung durch. Sie entnahmen Proben von Haut, Herz, Leber, Augen, Muskeln und anderen Organen für zukünftige Forschungen.

Forscher betonen, dass viele Geheimnisse um den Grönlandhai noch ungelöst sind. So ist beispielsweise immer noch unklar, wo sie sich paaren, wie viele Junge sie bekommen und wie oft sie sich fortpflanzen. Daher können Wissenschaftler nicht einmal die weltweite Population dieser Art genau einschätzen.

Während der Untersuchung wurden auch die 50 Kilogramm schwere Leber und das 34 Kilogramm schwere Herz des Hais analysiert. Experten stellten fest, dass das Herz trotz Alterserscheinungen noch gut funktionierte. Dies belegt die hohe Widerstandsfähigkeit des Grönlandhais gegen den Alterungsprozess.

Menschen mit grünen Handschuhen untersuchen die Leber eines Hais.

Auch die Augen des Hais stießen auf besonderes Interesse. Früher nahm man an, diese Art sei fast blind. Neue Forschungen aus dem Jahr 2026 zeigten jedoch, dass ihr visuelles System über Jahrhunderte hinweg gut erhalten bleibt und an die dunkle Wasserumgebung angepasst ist.

Wissenschaftler glauben, dass die Fähigkeit des Grönlandhais zur DNA-Reparatur, seine Mechanismen zum Schutz der Zellen vor Alterung sowie die langfristige Effizienz seines Herzens wichtige Erkenntnisse für die Erforschung des menschlichen Alterungsprozesses und die Geheimnisse der Langlebigkeit liefern könnten.

Die Experten konnten die Todesursache des Hais bisher nicht bestimmen. Am Körper wurden weder Spuren von Netzen noch äußere Verletzungen gefunden. Nun sollen Laboranalysen der biologischen Proben klären, warum dieses seltene Tier verendet ist.

GrönlandhaiMeeresbiologieLanglebigkeitIrlandWissenschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann, der mit einer Ziege über den Roten Platz spazierte, für 5 Tage inhaftiert (Video)Mann, der mit einer Ziege über den Roten Platz spazierte, für 5 Tage inhaftiert (Video)Heute, 14:27Fähre vor Guyana gekentert: 27 Tote, 83 VermissteFähre vor Guyana gekentert: 27 Tote, 83 VermissteHeute, 14:25Daniel Ortega sagt, dass es in Nicaragua keine Wahlen mehr geben wirdDaniel Ortega sagt, dass es in Nicaragua keine Wahlen mehr geben wirdHeute, 14:20Messis aufrichtige Geste gewinnt erneut die Herzen der Fans (Video)Messis aufrichtige Geste gewinnt erneut die Herzen der Fans (Video)Heute, 14:13Mörder in der Kolonie „Schwarzer Delphin“ hat geheiratetMörder in der Kolonie „Schwarzer Delphin“ hat geheiratetHeute, 14:02USA erwägen 100.000-Dollar-Kaution für Green-Card-BewerberUSA erwägen 100.000-Dollar-Kaution für Green-Card-BewerberHeute, 13:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?