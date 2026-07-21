Mörder in der Kolonie „Schwarzer Delphin“ hat geheiratet

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Mörder in der Kolonie „Schwarzer Delphin“ hat geheiratet

Ilnaz Galyaviev, der wegen des bewaffneten Angriffs auf eine Schule in Kasan zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, hat in der Kolonie „Schwarzer Delphin“, einer der strengsten Strafvollzugsanstalten Russlands, offiziell geheiratet.

Russischen Medienberichten zufolge ist seine Ehefrau eine 18-jährige Journalismusstudentin, die in Moskau lebt. Die Trauung wurde gemäß der geltenden Gesetzgebung in der Kolonie in Sol-Ilezk, Oblast Orenburg, vollzogen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Häftlinge, die eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, nach den Regeln des russischen Strafvollzugssystems das Recht haben zu heiraten. Die Besuche sind jedoch streng begrenzt, und das Paar kann sich nur einmal im Jahr sehen.

Diese Nachricht löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus. Während einige Nutzer über die Situation erstaunt waren, wiesen andere darauf hin, dass die geltende Gesetzgebung auch Strafgefangenen bestimmte Rechte in Bezug auf ihr Privatleben einräumt.

Der Bräutigam steckt der Braut den Ehering an den Finger.
Ilnaz GalyavievSchwarzer DelphinRusslandVerbrechenHochzeit
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Charos
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