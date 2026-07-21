Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Stürmer von Inter Miami, Lionel Messi, wird nicht am kommenden MLS All-Star Game teilnehmen. Nach den anstrengenden Partien der Weltmeisterschaft hat der Spieler eine obligatorische Ruhepause eingelegt, um den Regenerationsprozess zu durchlaufen. Diese Entscheidung steht nicht nur im Zusammenhang mit dem Verein, sondern auch mit neuen Anforderungen internationaler Fußballorganisationen zum Schutz der Spielergesundheit. Dies berichtet Goal.com .

Laut ESPN haben sich Lionel Messi und sein Teamkollege Rodrigo De Paul nach dem beschwerlichen Weg bis zum WM-Finale in den USA in einen Kurzurlaub begeben. Während des Turniers zeigte Messi mit acht Toren und vier Vorlagen eine hervorragende Form. Die 120-minütige Finalpartie gegen Spanien hatte jedoch erhebliche Auswirkungen auf die körperliche Verfassung des 37-jährigen Stürmers.

Gemäß den geltenden Bestimmungen wurde bestätigt, dass Lionel Messi die anstehenden MLS-Spiele gegen Chicago Fire und Montreal in dieser Woche sowie das für den 29. Juli geplante All-Star-Event verpassen wird. Diese Maßnahme erfolgt auf Basis der von der FIFPRO (Internationale Vereinigung der Profifußballer) geforderten Richtlinien.

Spielergesundheit steht an erster Stelle

Laut der Vereinbarung zwischen FIFPRO und FIFA hat jeder Spieler nach Saisonende Anspruch auf mindestens 21 Tage Urlaub. Dies gilt als notwendig, um das Verletzungsrisiko zu senken und die mentale Erschöpfung der Spieler zu lindern. Nach dem neuen, von der FIFA genehmigten Kalender muss zwischen den Spielen eine Pause von mindestens 72 Stunden liegen.

In seinen sozialen Medien äußerte sich Lionel Messi zu den Turnierergebnissen und verbarg nicht, wie tief der Schmerz nach der Niederlage sitzt. „Es braucht Zeit, bis diese Wunde heilt. Aber ich bin stolz darauf, dass wir das Land vereinen konnten und wieder einmal zu den stärksten Mannschaften der Welt gehörten“, schrieb der legendäre Spieler. Er gratulierte zudem der spanischen Nationalmannschaft zum Titelgewinn.

Für Fußballfans in Usbekistan steht Messis Engagement in der MLS stets im Fokus, da die Liga in Übersee gerade wegen dieses Stars auch in unserer Region an Popularität gewinnt. Sein Fehlen ist nicht nur für die Zuschauer im Stadion, sondern auch für die Inhaber der Übertragungsrechte ein gewisser Verlust. Experten betonen jedoch, dass solche Pausen für Messi entscheidend sind, um noch lange auf höchstem Niveau spielen zu können.

Lionel Messi ist der erste Spieler in der Geschichte, der in drei verschiedenen WM-Finalspielen in der Startelf stand. Auch wenn es diesmal nicht für die Goldmedaille reichte, belegen seine Statistiken und seine Rolle als Teamführer, dass er weiterhin zur Weltspitze gehört. Es wird erwartet, dass der Stürmer Anfang August in den Kader von Inter Miami zurückkehrt.