Messis aufrichtige Geste gewinnt erneut die Herzen der Fans (Video)

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Messis aufrichtige Geste gewinnt erneut die Herzen der Fans (Video)

Ein bewegendes Video von Lamine Yamal, der mit der spanischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2026 gewann, und dem argentinischen Kapitän Lionel Messi verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien.

Das Video zeigt, wie Yamal nach Spielende auf den auf dem Rasen sitzenden Messi zugeht. Als Messi den jungen Fußballer kommen sieht, steht er sofort auf, umarmt ihn und gratuliert ihm herzlich zum historischen Sieg. Genau dieser Moment zog die Aufmerksamkeit zahlreicher Fans auf sich.

Nutzer sozialer Medien loben Messis respektvolle Gratulation trotz der Niederlage als Zeichen wahrer Sportlichkeit. In den Kommentaren finden sich zahlreiche herzliche Reaktionen wie „Das ist wahre Größe“, „Messi stellt Respekt immer an die erste Stelle“ und „Nur ein Champion kann einem anderen Champion so gratulieren“.

Das Video hat in kürzester Zeit Tausende von Aufrufen gesammelt und wurde zu einem der meistdiskutierten und positiv aufgenommenen Momente nach dem Finale.

Lionel MessiLamine YamalWeltmeisterschaft 2026FußballSportsgeist
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Charos
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