Erster Todesfall durch Fleischallergie nach Zeckenbiss

Ein tragischer Vorfall in Australien veranlasst Wissenschaftler und Ärzte dazu, erneut eindringlich vor einer seltenen, aber extrem gefährlichen Allergie zu warnen, die durch Zeckenbisse ausgelöst wird. Experten betonen, dass diese Krankheit lebensbedrohlich sein kann, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt wird.

Mayfanwy Webb erinnert sich noch heute schmerzhaft an den Tag, an dem sie vor fünf Jahren den Geburtstag ihres Sohnes Jeremy feierte. Nach dem Festessen bekam der 15-Jährige Atemnot und musste sich übergeben. Die Familie rief einen Krankenwagen und brachte ihn ins Krankenhaus. Obwohl die Ärzte zunächst eine Fleischallergie vermuteten, schrieben sie den Zustand später seinem Asthma aus der Kindheit zu und entließen Jeremy nach Hause.

Heute sagt die Mutter, dass sie diese Entscheidung zutiefst bereut. Sie glaubt, dass bei zusätzlichen Untersuchungen hätte festgestellt werden können, dass ihr Sohn eine lebensbedrohliche Anaphylaxie entwickelt hatte, und man ihm eine spezielle EpiPen -Injektion hätte verschreiben können.

Ein Jahr später, im Juni 2022, verstarb Jeremy, nachdem er im Urlaub mit Freunden eine Rindfleischwurst gegessen hatte. Zunächst wurde Asthma als Todesursache vermerkt. Doch nach einer von der Familie geforderten zusätzlichen Untersuchung bestätigte die gerichtsmedizinische Analyse, dass sein Tod durch das Alpha-Gal-Syndromverursacht wurde – eine Allergie gegen das Fleisch von Säugetieren, die durch einen Zeckenbiss ausgelöst wurde. Dies wurde als der weltweit erste dokumentierte Todesfall durch dieses Syndrom anerkannt.

Experten berichten, dass der Zusammenhang zwischen der Krankheit und Zeckenbissen erstmals 2007 von der australischen Allergologin Professor Sheryl van Nunen identifiziert wurde. Seitdem steigt die Zahl der diagnostizierten Patienten jährlich. Besonders die Ostküste Australiens und die USA gelten als Hauptverbreitungsgebiete dieser Allergie.

Wissenschaftler erklären, dass ein Zuckermolekül im Zeckenspeichel namens Alpha-Gal die Bildung von Antikörpern im menschlichen Körper auslöst. Dies führt dazu, dass das Immunsystem später mit einer starken allergischen Reaktion auf das Fleisch von Säugetieren wie Rindern, Schafen oder Schweinen reagiert.

Die Symptome der Krankheit reichen von leichtem Hautausschlag bis hin zu Bauchschmerzen, Erbrechen, Schwellungen und lebensbedrohlicher Anaphylaxie. Das Schwierigste ist, dass die Reaktion erst einige Stunden nach dem Verzehr auftritt und nicht immer beobachtet wird. Daher wird sie oft mit Asthma oder anderen Krankheiten verwechselt.

Experten weisen darauf hin, dass die Allergie bei manchen Patienten nicht nur durch Fleisch, sondern auch durch Gelatine, Milchprodukte, Lanolin-haltige Kosmetika oder sogar durch Grillrauch oder den Kontakt mit Tieren ausgelöst werden kann.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Betroffenen in Australien sprunghaft angestiegen und wächst seit 2020 jährlich um durchschnittlich 22 Prozent. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es im Land mindestens 5.000 Verdachtsfälle gibt, wobei die Dunkelziffer noch höher liegen könnte.

Ärzte betonen, dass das größte Risiko bei Menschen besteht, die nichts von ihrer Allergie wissen. Denn einige Medikamente, Impfstoffe oder medizinische Präparate können tierische Bestandteile enthalten, was zu unerwarteten, schweren allergischen Reaktionen führen kann.

Jeremys Mutter hofft heute, dass das Schicksal ihres Sohnes dazu beiträgt, das Leben anderer zu retten. Sie arbeitet mit Ärzten zusammen, um das Bewusstsein für diese Allergie zu schärfen und medizinische Protokolle zu verbessern.

Experten rufen die Bevölkerung dazu auf, sich vor Zeckenbissen zu schützen. Sie empfehlen, in der Natur geschlossene Kleidung zu tragen, Repellents zu verwenden, den Körper nach Spaziergängen gründlich abzusuchen und Zecken bei einem Biss korrekt und ohne Quetschen zu entfernen. Solche einfachen Vorsichtsmaßnahmen können helfen, lebensbedrohliche Allergien in Zukunft zu verhindern.