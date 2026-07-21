Fans, die Husanov am Times Square erkannten, erhielten Geschenke (Video)

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Fans, die Husanov am Times Square erkannten, erhielten Geschenke (Video)

Auf dem berühmten Times Square in New York wurde eine interessante Umfrage zum Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, durchgeführt. Fans in Trikots verschiedener Nationalmannschaften wurde ein Foto des usbekischen Fußballers gezeigt, und diejenigen, die ihn erkannten, erhielten spezielle Geschenke.

Die Aufnahmen zeigen Fans aus Spanien, Brasilien, Argentinien und anderen Teams, die Fragen zu Khusanov beantworten. Wer ihn richtig identifizierte, nahm Geschenke von den Organisatoren entgegen.

Die Frage lautete: „Erkennen Sie diesen Spieler?“

Während der Umfrage wurde den Teilnehmern ein Foto von Abdukodir Khusanov im Vereinstrikot gezeigt. Einige Fans erkannten den Spieler sofort und nannten seinen Namen.

Die Teilnehmer, die richtig antworteten, erhielten speziell vorbereitete Geschenke. Das Video zeigt, wie die Fans die Geschenke freudig entgegennahmen und positive Kommentare über den usbekischen Verteidiger abgaben.

Einige erwähnten, dass sie Khusanov als talentierten Spieler kennen, der in einer der stärksten Ligen der Welt spielt.

Fans aus verschiedenen Ländern nahmen teil

In den Aufnahmen sind Fußballfans in den Trikots der spanischen, brasilianischen und argentinischen Nationalmannschaften zu sehen.

Während einige Teilnehmer den vollständigen Namen von Khusanov nannten, erwähnten andere seine usbekischeHerkunft und dass er auf der Position des Verteidigers spielt. Dies zeigte, dass der usbekische Fußballer auch bei ausländischen Fans immer bekannter wird.

Unter den Umfrageteilnehmern waren auch Fans, die Khusanov vorher nicht kannten, sich aber für sein Foto und seine Karriere interessierten.

Khusanovs internationale Bekanntheit wächst

Abdukodir Khusanov ist in den letzten Jahren zu einem der meistdiskutierten Vertreter des usbekischen Fußballs geworden. Seine hohe Geschwindigkeit, seine Entschlossenheit in Zweikämpfen und seine zuverlässigen Leistungen in großen Spielen ziehen auch die Aufmerksamkeit ausländischer Experten auf sich.

Daher war die Umfrage am Times Square nicht nur eine einfache Unterhaltungsveranstaltung, sondern ein kleines Experiment, das zeigt, wie sehr der usbekische Fußballer auf internationaler Ebene anerkannt wird.

Positive Werbung für den usbekischen Fußball

Solche Projekte bieten ausländischen Fans mehr Informationen nicht nur über einzelne Spieler, sondern auch über den usbekischen Fußball im Allgemeinen.

Die Belohnung der Fans, die Khusanov am Times Square erkannten, wurde in den sozialen Medien positiv aufgenommen. Die Aufnahmen zeigten, dass der Name des usbekischen Fußballers nicht nur lokalen Fans, sondern auch Fußballbegeisterten weltweit ein Begriff wird.

Abdukodir KhusanovUsbekistanFußballTimes SquareSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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