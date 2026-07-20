Essenslieferant wird unerwartet zum berühmten Schriftsteller

Wang Jibin, ein 56-jähriger Essenslieferant in China, wurde mit einer der renommiertesten literarischen Auszeichnungen des Landes geehrt — dem Lu-Xun-Literaturpreis.Dieser Erfolg gelang ihm dank seiner Gedichte, die vom Leben eines einfachen Arbeiters inspiriert sind.

Wangs Sammlung „Niedriger Flug“ (Low Flight) wurde mit dem Preis ausgezeichnet. Das Werk beschreibt eindringlich die täglichen Herausforderungen, die harte Arbeit und die Lebensprüfungen, denen Kuriere ausgesetzt sind. Interessanterweise wurden einige Gedichte vom Autor auf Zetteln zwischen den Lieferungen verfasst.

Der Lu-Xun-Preis ist nach einer der bedeutendsten Figuren der chinesischen Literatur des 20. Jahrhunderts benannt, die als Begründer der modernen chinesischen Literatur gilt.

Wang Jibin begann seine Tätigkeit als Kurier um 2019. Er interessierte sich jedoch schon lange zuvor für das Lesen und veröffentlichte regelmäßig seine Gedichte und Essays in sozialen Netzwerken. Im Jahr 2022 wurde sein Gedicht „Der eilende Mann“ in den sozialen Medien populär. Das Werk wurde von einem Vorfall inspiriert, bei dem ein Kurier stundenlang nach einer Adresse suchen musste, weil ein Kunde einen falschen Standort angegeben hatte.

Im Jahr 2023 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband mit dem Titel „Der eilende Mann: Gedichte eines Essenslieferanten“. Im Jahr 2024 erschien sein Buch „Niedriger Flug“. Während der Vorbereitung dieser Sammlung führte der Autor Gespräche mit fast 200 Kurieren, um deren Leben und Probleme zu erforschen.

Eines der Gedichte erregte die Aufmerksamkeit der Leser mit den folgenden Zeilen:

„Wer sagt, dass Flügel ausbreiten nur bedeutet, hoch zu fliegen? Tief zu fliegen ist auch ein Flug.“

Trotz des Gewinns des Preises erklärte Wang Jibin, dass er nicht die Absicht habe, seinen Job als Kurier aufzugeben. Er sagt, er sei finanziell nicht darauf angewiesen, aber er genieße das Arbeitsumfeld und es helfe ihm, körperlich fit zu bleiben.

„Ich liebe ein einfaches Leben. Kein Preis wird mich verändern“, sagte er.

Wang Jibins Erfolg hat erneut gezeigt, dass Menschen, die in China körperlicher Arbeit nachgehen, in den letzten Jahren auch in der Literatur große Erfolge erzielen. Zuvor wurde das Erinnerungsbuch des ehemaligen Kuriers Xu Anyan „Ich liefere Pakete in Peking“ zum Bestseller, und der autobiografische Essay des Wanderarbeiters Fan Yusu sorgte im gesamten chinesischen Internet für großes Aufsehen.

Experten zufolge spielen solche Werke eine wichtige Rolle dabei, das Leben, die Träume und die täglichen Probleme von Millionen Menschen, die in der riesigen Gig-Economy des Landes arbeiten, durch Literatur an die Gesellschaft zu vermitteln.