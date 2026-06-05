Professionelle Investoren verkauften im 1. Quartal 52.000 Bitcoin-ETFs

Der Anteil professioneller Investoren, die US-amerikanische Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) halten, ist im ersten Quartal stark gesunken. Laut einem Bericht von CoinShares zeigt die Analyse der regulatorischen Meldungen nach Formular 13F, dass große Investmentmanager ihre Bitcoin-ETF-Bestände von 313.000 BTC auf 261.000 BTC reduzierten, was einem Rückgang von 17 Prozent entspricht. Cointelegraph.com berichtet .

Infolge dieser Verkäufe sank der Gesamtwert der von professionellen Investoren gehaltenen Vermögenswerte um 35 Prozent auf 17,8 Milliarden USD. Laut CoinShares-Analyst Matt Kimmell ist eine solche Situation typisch für Abschwungphasen am Bitcoin-Markt, in denen Händler, die sich hauptsächlich auf taktische und gehebelte Strategien stützen, ihre Positionen schließen.

Der Großteil der Verkäufe, nahezu 96 Prozent, entfiel auf Hedgefonds und Brokerage-Unternehmen. Insbesondere Hedgefonds reduzierten ihre Reserven um 31.400 BTC (39 Prozent), während Broker ihren Anteil um 53 Prozent kürzten. Im Gegensatz dazu verdoppelten Banken ihre Käufe von Bitcoin-ETFs in diesem Zeitraum mehr als und fügten ihren Portfolios 7.800 BTC hinzu.

Der Rückgang des professionellen Eigentums fiel mit einer starken Korrektur der Bitcoin-Preise zusammen. Im ersten Quartal sank der Wert des Vermögenswerts um 22 Prozent und fiel kurzzeitig unter 60.000 USD. Dieser Wert liegt fast 50 Prozent unter dem Rekordniveau von 126.000 USD im Oktober 2025.

Trotz der Marktvolatilität verzeichnet CoinShares positive Entwicklungen im Regulierungsbereich. US-Aufsichtsbehörden wie die SEC und die CFTC arbeiten an der Schaffung klarerer rechtlicher Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte. Die SEC gab bekannt, dass es zu ihren strategischen Prioritäten bis 2030 gehört, eine solide Grundlage für digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologien zu schaffen.