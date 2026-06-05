OCC-Chef: Nur Demokraten üben Druck auf World Liberty Financial aus

Jonathan Gould, Leiter der US-Behörde für die Aufsicht über das Währungswesen (OCC), gab bekannt, dass bei der Prüfung des Antrags auf eine nationale Treuhandcharta der Firma World Liberty Financial, die der Familie von Donald Trump gehört, kein politischer Druck ausgeübt wurde. Während einer Anhörung vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses betonte Gould, dass er vom Präsidenten keinen Auftrag erhalten habe, diesem Projekt besondere Vergünstigungen zu gewähren. Wie Cointelegraph.com berichtet .

Der Kongressabgeordnete aus New York, Gregory Meeks, erkundigte sich während der Anhörung nach den Verbindungen von World Liberty Financial zu ausländischen Regierungen und der Börse Binance. Das Kryptounternehmen, das im Januar einen Antrag auf eine OCC-Charta stellte, hatte scharfen Widerspruch von demokratischen Gesetzgebern hervorgerufen. Meeks betonte, dass das Unternehmen direkt den Interessen der Familie des Präsidenten diene, und forderte die Aufsichtsbehörde auf, den Antrag auf Grundlage strenger Standards zu prüfen.

Jonathan Gould wies die Vorwürfe der Gesetzgeber seinerseits zurück und erklärte, der einzige Druck gehe von den Demokraten und einigen Senatoren aus. Seinen Worten zufolge ist eine solche politische Einmischung beispiellos. Die OCC hatte zuvor Anträge großer Kryptounternehmen wie Coinbase, Ripple, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets und Paxos genehmigt oder bedingt zugelassen.

Der Erhalt einer nationalen Treuhandcharta ermöglicht es Kryptounternehmen, bestimmte Dienstleistungen ohne die strengen regulatorischen Anforderungen für traditionelle Banken anzubieten. Derzeit warten nicht nur World Liberty, sondern auch Payward, die Muttergesellschaft der Börse Kraken, auf eine solche Lizenz. Gleichzeitig wird im US-Senat über die Abstimmung zum Gesetzentwurf CLARITY Act zur Regulierung des Marktes für digitale Vermögenswerte erwartet.