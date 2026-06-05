US-Senatoren fordern Klarstellung der Kapitalvorschriften für Kryptowährungen

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US-Senatoren fordern Klarstellung der Kapitalvorschriften für Kryptowährungen

Eine Gruppe von Republikanern im US-Senat hat die Finanzaufsichtsbehörden aufgefordert, die Kapitalanforderungen für Unternehmen, die mit Krypto-Assets handeln, zu klären. Die von Senatorin Cynthia Lummis angeführte Gruppe sandte ein offizielles Schreiben an die Vizevorsitzende der Federal Reserve, Michelle Bowman, den Vorsitzenden der Federal Deposit Insurance Corporation, Travis Hill, und den Vertreter des Amtes des Comptroller of the Currency, Jonathan Gould. Wie Cointelegraph.com berichtet .

In ihrem Appell begrüßten die Senatoren die Leitlinien für tokenisierte Wertpapiere und forderten gleichzeitig die Schaffung eines klareren und faireren Systems zur Abbildung digitaler Assets in der Bilanz. Nach den aktuellen internationalen Standards müssen Banken Reserveaktiva halten, die den Wert ihrer Krypto-Bestände erheblich übersteigen. Die Senatoren bezeichnen dies als „de-facto-Verbot“ für Banken, Kryptowährungen zu halten.

Diese Initiative fällt mit den Vorbereitungen zur Prüfung des CLARITY Act zusammen, eines Gesetzentwurfs, der die Regulierung des Kryptomarktes durch Bundesbehörden festlegen würde. Der aktuelle Entwurf des Gesetzes erlaubt Banken die Nutzung digitaler Assets und der Blockchain-Technologie bei Vorgängen wie Zahlungen, Kreditvergabe, Verwahrung und Handel.

Die Gruppe legte Einspruch gegen die vom Basler Ausschuss festgelegte Risikogewichtung von 1.250 % für Krypto-Assets ein. Ihrer Ansicht nach basiert dieser Wert nicht auf dem tatsächlichen Risikoprofil digitaler Assets. Die Senatoren betonen, dass neue Vorschriften technologieneutral sein und Banken eine sinnvolle Teilnahme am Markt für digitale Assets ermöglichen müssen.

Das Schreiben wurde auch von den Senatoren Dan Sullivan, Bill Hagerty, Bernie Moreno, Ted Budd und Jon Husted unterzeichnet. Die Debatten über den CLARITY Act werden voraussichtlich diese Woche im Senat fortgesetzt. Der Gesetzentwurf legt auch die Befugnisse von Behörden wie der Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission im Kryptomarkt fest.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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