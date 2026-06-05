Krypto-Milliardäre finanzieren Nigel Farages Partei

Die von Nigel Farage geführte Partei Reform UK erhielt in diesem Jahr Spenden in Höhe von 7 Millionen Pfund Sterling (9,4 Millionen USD) von zwei Krypto-Milliardären. Laut den am Donnerstag von der Wahlkommission veröffentlichten Daten hat die Partei in diesem Indikator alle anderen politischen Kräfte des Landes hinter sich gelassen. Cointelegraph.com berichtet .

Insbesondere übertrug Christopher Harborne, der eine Beteiligung am Emittenten der Stablecoin Tether hält, 4 Millionen USD an die Partei, während Ben Delo, Mitgründer der Kryptobörse BitMEX, 5,4 Millionen USD beisteuerte. Zum Vergleich: Im ersten Quartal des Jahres konnten sowohl die Labour Party als auch die Conservative Party jeweils nur etwa 5,4 Millionen USD einwerben.

Reform UK positioniert sich als partei, die Kryptowährungen unterstützt. Sie war die erste politische Kraft in Großbritannien, die Spenden über Bitcoin (BTC) annahm. Farage hat vorgeschlagen, die Kapitalertragsteuer auf Krypto-Assets von 24 % auf 10 % zu senken und eine Bitcoin-Reserve bei der Bank of England einzurichten.

Die Kryptoindustrie gibt erhebliche Mittel aus, um politischen Entscheidungen zu beeinflussen. Auch in den USA haben Krypto-PACs (Political Action Committees) vor den Zwischenwahlen im November Millionen von Dollar ausgegeben, um ihre Kandidaten zu unterstützen. Obwohl Nigel Farage sich Untersuchungen bezüglich eines persönlichen Geschenks in Höhe von 6,7 Millionen USD gegenübersah, betont er, dass diese Mittel für Sicherheitsausgaben vor seinem Einzug ins Parlament bereitgestellt wurden.

Die Fundraising-Zahlen von Reform UK im ersten Quartal stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um das Sechsfache. Insgesamt zeigte die Gesamtfinanzierung aller politischen Parteien in Großbritannien im Vergleich zum Vorjahr einen mehr als zweifachen Anstieg.