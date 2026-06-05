Welche Obst- oder Gemüsesorte hat Usbekistan in vier Monaten am meisten exportiert?

·54·Wirtschaft
Welche Obst- oder Gemüsesorte hat Usbekistan in vier Monaten am meisten exportiert?

Laut Angaben des Staatlichen Komitees für Statistik hat Usbekistan im Januar–April 2026 insgesamt 489,5 Tausend Tonnen Obst- und Gemüseprodukte auf ausländische Märkte geliefert. Der Gesamtwert dieses Exportvolumens belief sich auf 454,5 Mio. USD.

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres stieg das Exportvolumen um 25,9 Tausend Tonnen bzw. 5,6 Prozent. Dies zeigt, dass die Nachfrage nach usbekischen Agrarprodukten auf den internationalen Märkten weiterhin hoch ist.

Gemüse hatte den größten Anteil an der Exportstruktur. In den vier Monaten wurden 239,8 Tausend Tonnen Gemüseprodukte ins Ausland verschifft. Außerdem wurden 86,6 Tausend Tonnen Obst und Beeren auf ausländische Märkte exportiert.

Darüber hinaus wurden 26,2 Tausend Tonnen Mungbohnen, 9,2 Tausend Tonnen Erdnüsse und andere Nussprodukte exportiert. Das Lieferumfang von Wassermelonen und Melonen belief sich auf 0,2 Tausend Tonnen. Der Rest entfiel auf andere Arten von Obst, Gemüse und verarbeitete Agrarprodukte.

UsbekistanNationale StatistikkommissionUS-Dollar
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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