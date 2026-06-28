«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқда

·40·Дунё
«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқда

Туркияда ўзини АҚШ президенти Дональд Трампнинг биологик қизи деб даъво қилиб келаётган аёл яна жамоатчилик эътиборини тортди. Бу сафар у Трамп билан шахсан учрашиш истагини билдириб, АҚШ элчихонаси орқали расмий мурожаат йўллади.

Маълум қилинишича, Туркия фуқароси Нежла Ўзмен АҚШ президенти 7–8 июль кунлари НАТО саммити муносабати билан Туркияга ташриф буюриши кутилгани сабабли у билан юзма-юз суҳбатлашишни хоҳлаётганини билдирган.

Аёлнинг айтишича, унинг асосий мақсади — ўзини отаси деб ҳисоблайдиган инсон билан бир марта бўлса-да учрашишдир. Унинг таъкидлашича, бу мурожаат ортида ҳеч қандай молиявий манфаат йўқ.

Эслатиб ўтиш жоиз, Нежла Ўзмен 2021 йилда ҳам Дональд Трамп унинг биологик отаси эканини даъво қилиб, оталикни аниқлаш учун судга мурожаат қилган эди. Унинг сўзларига кўра, онаси ҳомиладор бўлишидан аввал чет элда америкалик тадбиркор билан танишганини айтган.

Шунингдек, аёл бир неча бор ДНК экспертизаси ўтказишни талаб қилган. Бироқ ҳозирга қадар у ўз даъволарини тасдиқлайдиган ҳеч қандай расмий далил тақдим этмаган.

Айни вақтгача Дональд Трамп ёки унинг вакиллари мазкур иддаоларга оммавий муносабат билдирмаган. Туркия судлари ҳам бу даъвони тасдиқловчи ёки инкор этувчи расмий қарор чиқармаган.

Доналд ТрампНеджла ОзменТурцияНАТО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Бугун, 19:16Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиСурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиБугун, 17:43Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиТўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиБугун, 17:33Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиЕвропа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиБугун, 17:16Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБугун, 16:01Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиПарижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиБугун, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди