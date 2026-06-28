«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқда
Туркияда ўзини АҚШ президенти Дональд Трампнинг биологик қизи деб даъво қилиб келаётган аёл яна жамоатчилик эътиборини тортди. Бу сафар у Трамп билан шахсан учрашиш истагини билдириб, АҚШ элчихонаси орқали расмий мурожаат йўллади.
Маълум қилинишича, Туркия фуқароси Нежла Ўзмен АҚШ президенти 7–8 июль кунлари НАТО саммити муносабати билан Туркияга ташриф буюриши кутилгани сабабли у билан юзма-юз суҳбатлашишни хоҳлаётганини билдирган.
Аёлнинг айтишича, унинг асосий мақсади — ўзини отаси деб ҳисоблайдиган инсон билан бир марта бўлса-да учрашишдир. Унинг таъкидлашича, бу мурожаат ортида ҳеч қандай молиявий манфаат йўқ.
Эслатиб ўтиш жоиз, Нежла Ўзмен 2021 йилда ҳам Дональд Трамп унинг биологик отаси эканини даъво қилиб, оталикни аниқлаш учун судга мурожаат қилган эди. Унинг сўзларига кўра, онаси ҳомиладор бўлишидан аввал чет элда америкалик тадбиркор билан танишганини айтган.
Шунингдек, аёл бир неча бор ДНК экспертизаси ўтказишни талаб қилган. Бироқ ҳозирга қадар у ўз даъволарини тасдиқлайдиган ҳеч қандай расмий далил тақдим этмаган.
Айни вақтгача Дональд Трамп ёки унинг вакиллари мазкур иддаоларга оммавий муносабат билдирмаган. Туркия судлари ҳам бу даъвони тасдиқловчи ёки инкор этувчи расмий қарор чиқармаган.
…