Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?

·1·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига чиқа олмаган бўлса-да, турнирда қатнашгани учун FIFAдан тахминан 12,5 миллион доллар маблағ олиши кутилмоқда.

Ушбу пулнинг 10 миллион доллари мусобақа иштирокчиси сифатида бериладиган мукофот ҳисобланади. Қолган 2,5 миллион доллар эса жамоанинг Жаҳон чемпионатига тайёргарлиги, сафар ва логистика харажатлари ҳамда бошқа ташкилий ишларини қоплаш учун ажратилади.

Мазкур маблағ кейинчалик миллий терма жамоа фаолиятини молиялаштириш, футбол инфратузилмасини яхшилаш ва навбатдаги халқаро мусобақаларга тайёргарлик кўриш учун ишлатилиши мумкин.

ЎзбекистонFIFAЖаҳон чемпионатиМиллий терма жамоаМукофот пулиФутбол инфратузилмаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиКонго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиБугун, 18:26Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиГарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиБугун, 18:19ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиБугун, 18:19Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиАббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиБугун, 18:11ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»Бугун, 18:05Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Бугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди