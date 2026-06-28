Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига чиқа олмаган бўлса-да, турнирда қатнашгани учун FIFAдан тахминан 12,5 миллион доллар маблағ олиши кутилмоқда.
Ушбу пулнинг 10 миллион доллари мусобақа иштирокчиси сифатида бериладиган мукофот ҳисобланади. Қолган 2,5 миллион доллар эса жамоанинг Жаҳон чемпионатига тайёргарлиги, сафар ва логистика харажатлари ҳамда бошқа ташкилий ишларини қоплаш учун ажратилади.
Мазкур маблағ кейинчалик миллий терма жамоа фаолиятини молиялаштириш, футбол инфратузилмасини яхшилаш ва навбатдаги халқаро мусобақаларга тайёргарлик кўриш учун ишлатилиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…