Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйди

·0·Спорт
Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйди

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлаётган бўлса-да, мутахассислар унинг даражасига эҳтиёткорлик билан баҳо бермоқда. Хусусан, Аргентина футболи афсонаси Марио Кемпес 17 ёшли вингер ҳали чинакам суперюлдуз мақомига эришмаганини таъкидлаб, унинг олдига жиддий талаб қўйди. Кемпеснинг фикрича, футболчининг ҳақиқий қиймати клубдаги ўйинлари билан эмас, балки энг нуфузли турнир — Жаҳон чемпионатидаги кўрсаткичлари билан белгиланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

1978-йилги Жаҳон чемпионати қаҳрамони Марио Кемпес Goal.com нашрига берган интервюсида Ламине Ямал Барселона сафида ўз маҳоратини намойиш этиб бўлганини, бироқ халқаро майдондаги босим бутунлай бошқача эканини қайд этди. Аргентина афсонасига кўра, Ла Лига баҳслари ва қисқа муддатли, шафқатсиз плей-офф тизимига асосланган Жаҳон чемпионати ўртасида катта фарқ бор. У ёш иқтидор эгасини Лионель Месси каби буюклар қаторига қўшилиш учун айнан мундиалда ўзини кўрсатишга чақирди.

Жаҳон чемпионати — ҳақиқий синов майдони

Кемпеснинг сўзларига кўра, клубдаги ўйинлар кўпинча футболчининг камчиликларини яшириши мумкин, чунки у ерда жамоавий механизм йиллар давомида шаклланган бўлади. "У ўзининг суперюлдуз эканлигини исботлаши керак. Барселона сафида буни кўрдик, энди Жаҳон чемпионатида нималарга қодирлигини кузатамиз. Айнан ўша ерда буюк футболчиларнинг асл баҳоси аён бўлади", — дея таъкидлади собиқ ҳужумчи. Унинг фикрича, терма жамоа сафидаги масъулият ўйинчидан етакчилик хислатларини талаб қилади.

Шу билан бирга, мутахассис Испания терма жамоасининг ҳозирги ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Кемпеснинг назарида, Ламине Ямал келажакда жамоанинг асосий таянчига айланиши мумкин бўлса-да, айни дамда Луис де ла Фуенте жамоасининг "юраги" бошқа футболчи ҳисобланади. У Педри ўйин тизгинини ушлаб турувчи ва майдондаги темпни белгилаб берувчи асосий фигура эканини алоҳида эътироф этди.

Ламине Ямалнинг салоҳияти ҳақида нафақат Кемпес, балки бошқа таниқли мураббийлар ҳам ижобий фикрда. Масалан, Ральф Рангник агар ёш вингер жароҳатлардан омон қолса ва ўз устида ишлашда давом этса, Лионель Месси даражасига чиқа олишини тахмин қилган эди. Бироқ Кемпес каби тажрибали фахрийлар учун шунчаки истеъдоднинг ўзи етарли эмас; улар барқарорлик ва энг юқори даражадаги турнирларда ғалаба қозонишни асосий мезон деб билишади.

Ҳозирда Испания терма жамоаси халқаро турнирларда муваффақиятли одимламоқда, аммо жамоанинг ҳужум чизиғидаги самарадорлиги борасида ҳамон саволлар мавжуд. Ламине Ямал гуруҳ босқичида ўзини кўрсатган бўлса-да, ҳал қилувчи баҳсларда ундан кўпроқ нарса кутилмоқда. Аргентина афсонасининг ушбу чиқиши ёш футболчи учун ўзига хос чақириқ бўлиб, унинг жаҳон футболи иерархиясидаги ўрнини белгилаб бериши шубҳасиз.

Ламине ЯмалБарселонаИспанияМарио КемпесЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади? Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади? Бугун, 18:33Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиКонго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиБугун, 18:26Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиГарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиБугун, 18:19ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиБугун, 18:19Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиАббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиБугун, 18:11ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»Бугун, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди