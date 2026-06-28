Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйди
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлаётган бўлса-да, мутахассислар унинг даражасига эҳтиёткорлик билан баҳо бермоқда. Хусусан, Аргентина футболи афсонаси Марио Кемпес 17 ёшли вингер ҳали чинакам суперюлдуз мақомига эришмаганини таъкидлаб, унинг олдига жиддий талаб қўйди. Кемпеснинг фикрича, футболчининг ҳақиқий қиймати клубдаги ўйинлари билан эмас, балки энг нуфузли турнир — Жаҳон чемпионатидаги кўрсаткичлари билан белгиланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
1978-йилги Жаҳон чемпионати қаҳрамони Марио Кемпес Goal.com нашрига берган интервюсида Ламине Ямал Барселона сафида ўз маҳоратини намойиш этиб бўлганини, бироқ халқаро майдондаги босим бутунлай бошқача эканини қайд этди. Аргентина афсонасига кўра, Ла Лига баҳслари ва қисқа муддатли, шафқатсиз плей-офф тизимига асосланган Жаҳон чемпионати ўртасида катта фарқ бор. У ёш иқтидор эгасини Лионель Месси каби буюклар қаторига қўшилиш учун айнан мундиалда ўзини кўрсатишга чақирди.
Жаҳон чемпионати — ҳақиқий синов майдониКемпеснинг сўзларига кўра, клубдаги ўйинлар кўпинча футболчининг камчиликларини яшириши мумкин, чунки у ерда жамоавий механизм йиллар давомида шаклланган бўлади. "У ўзининг суперюлдуз эканлигини исботлаши керак. Барселона сафида буни кўрдик, энди Жаҳон чемпионатида нималарга қодирлигини кузатамиз. Айнан ўша ерда буюк футболчиларнинг асл баҳоси аён бўлади", — дея таъкидлади собиқ ҳужумчи. Унинг фикрича, терма жамоа сафидаги масъулият ўйинчидан етакчилик хислатларини талаб қилади.
Шу билан бирга, мутахассис Испания терма жамоасининг ҳозирги ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Кемпеснинг назарида, Ламине Ямал келажакда жамоанинг асосий таянчига айланиши мумкин бўлса-да, айни дамда Луис де ла Фуенте жамоасининг "юраги" бошқа футболчи ҳисобланади. У Педри ўйин тизгинини ушлаб турувчи ва майдондаги темпни белгилаб берувчи асосий фигура эканини алоҳида эътироф этди.
Ламине Ямалнинг салоҳияти ҳақида нафақат Кемпес, балки бошқа таниқли мураббийлар ҳам ижобий фикрда. Масалан, Ральф Рангник агар ёш вингер жароҳатлардан омон қолса ва ўз устида ишлашда давом этса, Лионель Месси даражасига чиқа олишини тахмин қилган эди. Бироқ Кемпес каби тажрибали фахрийлар учун шунчаки истеъдоднинг ўзи етарли эмас; улар барқарорлик ва энг юқори даражадаги турнирларда ғалаба қозонишни асосий мезон деб билишади.
Ҳозирда Испания терма жамоаси халқаро турнирларда муваффақиятли одимламоқда, аммо жамоанинг ҳужум чизиғидаги самарадорлиги борасида ҳамон саволлар мавжуд. Ламине Ямал гуруҳ босқичида ўзини кўрсатган бўлса-да, ҳал қилувчи баҳсларда ундан кўпроқ нарса кутилмоқда. Аргентина афсонасининг ушбу чиқиши ёш футболчи учун ўзига хос чақириқ бўлиб, унинг жаҳон футболи иерархиясидаги ўрнини белгилаб бериши шубҳасиз.
…