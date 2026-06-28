Арсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керак

·49·Спорт
Арсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керак

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси Астон Вилла ярим ҳимоячиси Морган Роджерсни ўз сафига қўшиб олиш ниятида, бироқ Лондон клуби кутилмаган молиявий тўсиққа дуч келди. Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби таркибни кучайтириш мақсадида ушбу иқтидорли футболчини асосий мақсад сифатида белгилаган бўлса-да, Бирмингем клуби ўз етакчиси учун астрономик сумма талаб қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол.лондон нашри тарқатган маълумотларга кўра, Астон Вилла раҳбарияти 23 ёшли Англия терма жамоаси аъзосини 100 миллион фунт стерлингдан (тахминан 132 миллион доллар) камига қўйиб юбормоқчи эмас. Бу каби юқори нарх Арсенал учун ҳақиқий синов бўлиши кутилмоқда, чунки клуб Чемпионлар лигасидаги муваффақиятсизликдан сўнг таркибни янгилаш учун катта маблағ сарфлашни режалаштирган эди.

Астон Вилла нима учун бундай катта маблағ талаб қилмоқда?

Морган Роджерснинг Астон Вилла билан амалдаги шартномаси 2031-йилнинг июнига қадар амал қилади. Бу эса клубга музокараларда устунлик беради ва уларни ўз юлдузини сотишга мажбурламайди. Унаи Эмерй жамоасининг собиқ ҳимоячиси Алан Ҳуттоннинг фикрича, Роджерс жамоанинг "юраги" ҳисобланади ва унинг трансфери рекорд даражадаги маблағ эвазига амалга ошиши керак.

"Агар Вилла уни сотадиган бўлса, мен 100 миллион фунтлик нархни белгилаган бўлардим. Биринчидан, мен уни сотишни истамайман. У клуб учун улкан актив ва жамоа ўйинининг ажралмас қисмидир. Эмерй уни жуда яхши кўради, Роджерс бир нечта позицияда ўйнай олади ва ярим ҳимоя билан ҳужумни боғловчи асосий бўғиндир", — дея таъкидлади Ҳуттон ПариуриХ нашрига берган интервюсида.

Микел Артета Роджерснинг тўпни чизиқлар орасидан олиб ўтиш қобилиятига юқори баҳо бермоқда. Ўтган мавсумда футболчи ўзининг кўп қирралилиги билан ажралиб турди: у ҳам классик ўнинчи рақам позициясида, ҳам чап қанотда бирдек самарали ҳаракат қила олади. Айнан мана шу ижодкорлик Арсенал ўйинини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Goal.com нашри хабарига кўра, Лондон клуби бу трансферни амалга ошириш учун баъзи юлдуз футболчиларини сотиб юбориш вариантини ҳам кўриб чиқиши мумкин. Чунки 100 миллион фунтлик харид клубнинг молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилишига таъсир ўтказиши аниқ. Ҳозирда жамоанинг трансфер стратегиясини бошқараётган Андреа Берта ушбу масалада якуний қарорни қабул қилиши лозим.

Ўтган мавсумда Астон Вилла Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида Роджерснинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Унинг дриблинглари ва майдонни кўриш қобилияти жамоага ҳужумда катта устунлик тақдим этди. Агар Арсенал ушбу трансферни амалга оширса, бу жамоа тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланиши мумкин.

АрсеналАстон ВиллаМорган РоджерсТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиЛамине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиБугун, 18:36Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Бугун, 18:33Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиКонго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиБугун, 18:26Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиГарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиБугун, 18:19ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиБугун, 18:19Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиАббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди