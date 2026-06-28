Арсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керак
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси Астон Вилла ярим ҳимоячиси Морган Роджерсни ўз сафига қўшиб олиш ниятида, бироқ Лондон клуби кутилмаган молиявий тўсиққа дуч келди. Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби таркибни кучайтириш мақсадида ушбу иқтидорли футболчини асосий мақсад сифатида белгилаган бўлса-да, Бирмингем клуби ўз етакчиси учун астрономик сумма талаб қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол.лондон нашри тарқатган маълумотларга кўра, Астон Вилла раҳбарияти 23 ёшли Англия терма жамоаси аъзосини 100 миллион фунт стерлингдан (тахминан 132 миллион доллар) камига қўйиб юбормоқчи эмас. Бу каби юқори нарх Арсенал учун ҳақиқий синов бўлиши кутилмоқда, чунки клуб Чемпионлар лигасидаги муваффақиятсизликдан сўнг таркибни янгилаш учун катта маблағ сарфлашни режалаштирган эди.
Астон Вилла нима учун бундай катта маблағ талаб қилмоқда?Морган Роджерснинг Астон Вилла билан амалдаги шартномаси 2031-йилнинг июнига қадар амал қилади. Бу эса клубга музокараларда устунлик беради ва уларни ўз юлдузини сотишга мажбурламайди. Унаи Эмерй жамоасининг собиқ ҳимоячиси Алан Ҳуттоннинг фикрича, Роджерс жамоанинг "юраги" ҳисобланади ва унинг трансфери рекорд даражадаги маблағ эвазига амалга ошиши керак.
"Агар Вилла уни сотадиган бўлса, мен 100 миллион фунтлик нархни белгилаган бўлардим. Биринчидан, мен уни сотишни истамайман. У клуб учун улкан актив ва жамоа ўйинининг ажралмас қисмидир. Эмерй уни жуда яхши кўради, Роджерс бир нечта позицияда ўйнай олади ва ярим ҳимоя билан ҳужумни боғловчи асосий бўғиндир", — дея таъкидлади Ҳуттон ПариуриХ нашрига берган интервюсида.
Микел Артета Роджерснинг тўпни чизиқлар орасидан олиб ўтиш қобилиятига юқори баҳо бермоқда. Ўтган мавсумда футболчи ўзининг кўп қирралилиги билан ажралиб турди: у ҳам классик ўнинчи рақам позициясида, ҳам чап қанотда бирдек самарали ҳаракат қила олади. Айнан мана шу ижодкорлик Арсенал ўйинини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Goal.com нашри хабарига кўра, Лондон клуби бу трансферни амалга ошириш учун баъзи юлдуз футболчиларини сотиб юбориш вариантини ҳам кўриб чиқиши мумкин. Чунки 100 миллион фунтлик харид клубнинг молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилишига таъсир ўтказиши аниқ. Ҳозирда жамоанинг трансфер стратегиясини бошқараётган Андреа Берта ушбу масалада якуний қарорни қабул қилиши лозим.
Ўтган мавсумда Астон Вилла Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида Роджерснинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Унинг дриблинглари ва майдонни кўриш қобилияти жамоага ҳужумда катта устунлик тақдим этди. Агар Арсенал ушбу трансферни амалга оширса, бу жамоа тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланиши мумкин.
…