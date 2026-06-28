Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этди

·31·Дунё
Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этди

Франция пойтахти Парижда кузатилаётган аномал иссиқлик жиддий оқибатларга сабаб бўлмоқда. Бир сутка давомида шаҳарда 109 нафар инсоннинг вафот этгани қайд этилди. Бу ҳақда тез тиббий ёрдам хизмати маълумотларига таяниб, “Franceinfo” хабар берди.

Маълум қилинишича, 26 июнь, жума куни пойтахтда ҳаво ҳарорати қарийб 39 даражагача кўтарилган. Ана шу 24 соат ичида тез тиббий ёрдам хизмати томонидан 109 та ўлим ҳолати расман қайд этилган. Таъкидланишича, йилнинг шу даврида Парижда бир кунда ўртача етти нафар инсон вафот этади. Бу эса ҳозирги кўрсаткич одатдагидан бир неча баробар юқори эканини кўрсатади.

Мутахассислар аниқлик киритишича, ушбу статистикага фақат тез ёрдам ходимлари томонидан уйларда ва жамоат жойларида қайд этилган ўлим ҳолатлари киритилган. Шифохоналарда содир бўлган ўлим ҳолатлари эса мазкур ҳисоботга қўшилмаган. Шу боис, умумий қурбонлар сони янада юқори бўлиши мумкинлиги истисно этилмаяпти.

Қайд этилишича, худди шу давр мобайнида тез тиббий ёрдам хизматига 3,4 мингга яқин чақирув келиб тушган. Бу эса иссиқлик туфайли соғлиғи ёмонлашганлар сони кескин ошганини кўрсатади.

Шунингдек, “Family Obsèques” дафн маросимлари бюроси директори Фабьен Юге журналистларга берган интервьюсида аномал иссиқлик оқибатида вафот этганлар сони ортиб бораётгани сабабли Париждаги морглар деярли тўлиб кетганини маълум қилди.

Мутахассислар аҳолини куннинг энг иссиқ вақтларида имкони борича ташқарига чиқмасликка, кўпроқ сув истеъмол қилишга ҳамда ёши катталар ва сурункали касаллиги бор инсонларга алоҳида эътибор қаратишга чақирмоқда.

ПарижФранцияФабиен ЮгеФранцияинфо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБугун, 16:01400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилди400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилдиБугун, 15:36Зилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиЗилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиБугун, 15:28Александар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтдиАлександар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтдиБугун, 13:07Венесуэлада кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 430 нафардан ошдиВенесуэлада кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 430 нафардан ошдиБугун, 13:00Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”Бугун, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди