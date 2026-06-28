Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этди
Франция пойтахти Парижда кузатилаётган аномал иссиқлик жиддий оқибатларга сабаб бўлмоқда. Бир сутка давомида шаҳарда 109 нафар инсоннинг вафот этгани қайд этилди. Бу ҳақда тез тиббий ёрдам хизмати маълумотларига таяниб, “Franceinfo” хабар берди.
Маълум қилинишича, 26 июнь, жума куни пойтахтда ҳаво ҳарорати қарийб 39 даражагача кўтарилган. Ана шу 24 соат ичида тез тиббий ёрдам хизмати томонидан 109 та ўлим ҳолати расман қайд этилган. Таъкидланишича, йилнинг шу даврида Парижда бир кунда ўртача етти нафар инсон вафот этади. Бу эса ҳозирги кўрсаткич одатдагидан бир неча баробар юқори эканини кўрсатади.
Мутахассислар аниқлик киритишича, ушбу статистикага фақат тез ёрдам ходимлари томонидан уйларда ва жамоат жойларида қайд этилган ўлим ҳолатлари киритилган. Шифохоналарда содир бўлган ўлим ҳолатлари эса мазкур ҳисоботга қўшилмаган. Шу боис, умумий қурбонлар сони янада юқори бўлиши мумкинлиги истисно этилмаяпти.
Қайд этилишича, худди шу давр мобайнида тез тиббий ёрдам хизматига 3,4 мингга яқин чақирув келиб тушган. Бу эса иссиқлик туфайли соғлиғи ёмонлашганлар сони кескин ошганини кўрсатади.
Шунингдек, “Family Obsèques” дафн маросимлари бюроси директори Фабьен Юге журналистларга берган интервьюсида аномал иссиқлик оқибатида вафот этганлар сони ортиб бораётгани сабабли Париждаги морглар деярли тўлиб кетганини маълум қилди.
Мутахассислар аҳолини куннинг энг иссиқ вақтларида имкони борича ташқарига чиқмасликка, кўпроқ сув истеъмол қилишга ҳамда ёши катталар ва сурункали касаллиги бор инсонларга алоҳида эътибор қаратишга чақирмоқда.
…