Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилинди

·0·Дунё
Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилинди

Бир неча йил аввал Малайзияда икки нафар ўзбекистонлик аёл ҳамда уларнинг яна бир таниши гиёҳвандлик моддаларини олиб ўтишда айбланиб, ўлим жазосига ҳукм қилингани маълум бўлди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизматининг истеъфодаги ходими Ўктам Сувонов маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, воқеа бир қарашда оддий саёҳат таклифидан бошланган. Хусусан, 56 ва 54 ёшли икки нафар аёл ҳамда уларнинг яна бир таниши Куала-Лумпур халқаро аэропортида йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари билан қўлга олинган. Кейинчалик Малайзия суди уларни мамлакат қонунчилигига мувофиқ ўлим жазосига ҳукм қилган.

Маълум қилинишича, воқеалар занжири аёллардан бирининг қизи чет эллик фуқарога турмушга чиққанидан кейин бошланган. Қизи онасига Малайзияга бепул саёҳат қилишни таклиф этган. Аёл эса ўзи билан бирга 25 йил давомида ногирон қизини парваришлаб келган қўшнисини ҳамда яна бир танишини ҳам сафарга таклиф қилган.

Ўктам Сувоновнинг таъкидлашича, парвозга саноқли дақиқалар қолганда уларга нотаниш бир шахс бўш чемоданларни бериб, уларни манзилга етказиб қўйишни сўраган. Аёллар ҳеч қандай шубҳа уйғотмай, ушбу чемоданларни қабул қилган.

Бироқ Куала-Лумпурга етиб борганларидан кейин уларни кутиб олиш учун ҳеч ким келмаган. Бу ҳолат аэропорт хавфсизлик хизмати ходимларида шубҳа уйғотган ва йўловчилар текширувдан ўтказилган.

Текширув жараёнида ҳар бир чемодан ичида тўрт килограммдан метамфетамин — синтетик гиёҳвандлик моддаси яширилгани аниқланган. Сувоновнинг айтишича, аёллар ўзлари билмаган ҳолда наркокурьер сифатида фойдаланилган ва шу тариқа энг оғир жиноятлардан бири бўйича айбланувчига айланиб қолган.

Истеъфодаги хавфсизлик ходимининг сўзларига кўра, у мазкур иш юзасидан шахсан Малайзияга бориб, қамоқхонада сақланаётган аёллар билан учрашган. Учрашув давомида улардан бири айтган сўзлар унинг хотирасида умрбод муҳрланиб қолган.

«Сиз, эҳтимол, ҳаётимда кўриб турган энг сўнгги ватандошимсиз».

Ўктам Сувонов ушбу ҳикояни мисол қилиб келтирар экан, чет элга сафар қилишда ёки бошқаларнинг юки ва чемоданини ташишга рози бўлишда ниҳоятда эҳтиёткор бўлиш лозимлигини таъкидлади.

Шу билан бирга, у Малайзия суди томонидан чиқарилган ўлим ҳукми кейинчалик ижро этилган ёки этилмагани ҳақида аниқ маълумот бермади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиПарижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиБугун, 15:47400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилди400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилдиБугун, 15:36Зилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиЗилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиБугун, 15:28Александар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтдиАлександар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтдиБугун, 13:07Венесуэлада кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 430 нафардан ошдиВенесуэлада кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 430 нафардан ошдиБугун, 13:00Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”Бугун, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди