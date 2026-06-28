Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилинди
Бир неча йил аввал Малайзияда икки нафар ўзбекистонлик аёл ҳамда уларнинг яна бир таниши гиёҳвандлик моддаларини олиб ўтишда айбланиб, ўлим жазосига ҳукм қилингани маълум бўлди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизматининг истеъфодаги ходими Ўктам Сувонов маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, воқеа бир қарашда оддий саёҳат таклифидан бошланган. Хусусан, 56 ва 54 ёшли икки нафар аёл ҳамда уларнинг яна бир таниши Куала-Лумпур халқаро аэропортида йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари билан қўлга олинган. Кейинчалик Малайзия суди уларни мамлакат қонунчилигига мувофиқ ўлим жазосига ҳукм қилган.
Маълум қилинишича, воқеалар занжири аёллардан бирининг қизи чет эллик фуқарога турмушга чиққанидан кейин бошланган. Қизи онасига Малайзияга бепул саёҳат қилишни таклиф этган. Аёл эса ўзи билан бирга 25 йил давомида ногирон қизини парваришлаб келган қўшнисини ҳамда яна бир танишини ҳам сафарга таклиф қилган.
Ўктам Сувоновнинг таъкидлашича, парвозга саноқли дақиқалар қолганда уларга нотаниш бир шахс бўш чемоданларни бериб, уларни манзилга етказиб қўйишни сўраган. Аёллар ҳеч қандай шубҳа уйғотмай, ушбу чемоданларни қабул қилган.
Бироқ Куала-Лумпурга етиб борганларидан кейин уларни кутиб олиш учун ҳеч ким келмаган. Бу ҳолат аэропорт хавфсизлик хизмати ходимларида шубҳа уйғотган ва йўловчилар текширувдан ўтказилган.
Текширув жараёнида ҳар бир чемодан ичида тўрт килограммдан метамфетамин — синтетик гиёҳвандлик моддаси яширилгани аниқланган. Сувоновнинг айтишича, аёллар ўзлари билмаган ҳолда наркокурьер сифатида фойдаланилган ва шу тариқа энг оғир жиноятлардан бири бўйича айбланувчига айланиб қолган.
Истеъфодаги хавфсизлик ходимининг сўзларига кўра, у мазкур иш юзасидан шахсан Малайзияга бориб, қамоқхонада сақланаётган аёллар билан учрашган. Учрашув давомида улардан бири айтган сўзлар унинг хотирасида умрбод муҳрланиб қолган.
«Сиз, эҳтимол, ҳаётимда кўриб турган энг сўнгги ватандошимсиз».
Ўктам Сувонов ушбу ҳикояни мисол қилиб келтирар экан, чет элга сафар қилишда ёки бошқаларнинг юки ва чемоданини ташишга рози бўлишда ниҳоятда эҳтиёткор бўлиш лозимлигини таъкидлади.
Шу билан бирга, у Малайзия суди томонидан чиқарилган ўлим ҳукми кейинчалик ижро этилган ёки этилмагани ҳақида аниқ маълумот бермади.
…