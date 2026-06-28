Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирди

·0·Техно
Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирди

Канаданинг Генерал Фусион компанияси ўзининг Лавсон Мачине 26 (ЛM26) қурилмасида ўтказилган синовлар давомида муҳим технологик натижага эришганини эълон қилди. Тадқиқотчилар механик сиқиш усули ёрдамида электрон плазма ҳароратини уч баравардан кўпроққа оширишга муваффақ бўлишди. Бу ютуқ инсониятни бошқариладиган термоядровий синтез орқали чексиз ва тоза энергия олиш мақсадига яна бир қадам яқинлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, тажриба давомида плазма ҳарорати тахминан 0,72 кеВ кўрсаткичига етган, бу эса Цельсий шкаласи бўйича қарийб 8,4 миллион даражани ташкил этади. Бу натижа ЛM26 қурилмаси учун катта сакраш ҳисобланади. Мазкур қурилма Магнетизед Target Фусион (МТФ) деб аталувчи ёндашувни намойиш этиш учун яратилган бўлиб, у анъанавий термоядровий схемалардан тубдан фарқ қилиши билан ажралиб туради.

МТФ технологиясининг ўзига хослиги

Одатда термоядровий синтез учун улкан магнит майдонлари (токамаклар) ёки кучли лазер қурилмалари (Натионал Игнитион Фасилитй каби) қўлланилади. Бироқ Генерал Фусион муҳандислари бошқача йўлдан боришмоқда: улар плазмани суюқ литийдан иборат қобиқ ёрдамида механик равишда сиқишади. Бу усул техник жиҳатдан анча мураккаб бўлса-да, келажакда ихчамроқ ва арзонроқ реакторлар яратиш имконини бериши кутилмоқда.

Эксперимент давомида нафақат ҳарорат кўтарилиши, балки плазма зичлигининг ўн баробар ортиши ҳам қайд этилди. Шунингдек, полоидал магнит майдони кучланганлиги ҳам сезиларли даражада ўсган. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, сиқиш жараёни барқарор кечган ва плазманинг литий қобиғи билан ифлосланиши минимал даражада сақланган. Бу бундай турдаги қурилмалар учун ўта муҳим кўрсаткичдир, чунки бегона моддалар реакцияни сўндириши мумкин.

Плазма ҳарорати бир вақтнинг ўзида бир нечта усуллар, жумладан, Тоmsон сочилиш усули ва экстремал ультрабинафша нурланиш таҳлили орқали ўлчанди. Қўшимча равишда, сиқилиш вақтида нейтронлар оқимининг кўпайиши кузатилди, бу эса қурилма ичида айрим термоядровий реакциялар содир бўлаётганидан далолат бериши мумкин.

Келажакдаги режалар ва муаммолар

Шуни таъкидлаш керакки, Генерал Фусион ҳозирча ижобий энергетик балансга эришгани йўқ. Яни, тажрибани ўтказиш учун сарфланган энергия миқдори ундан олинган энергиядан кўпроқдир. Шунингдек, ушбу натижалар ҳали тўлиқ мустақил илмий экспертизадан ўтмаган ва ҳозирда тақриз босқичида турибди.

Лойиҳа жамоаси кейинги босқичда плазма ҳароратини 1 кеВ (тахминан 10 миллион даража), сўнгра эса 10 кеВ даражасига етказишни мақсад қилган. Узоқ муддатли истиқболда компания Лоусон мезонига эришишни кўзламоқда. Бу шарт бажарилса, термоядровий синтез барқарор ва энергетик жиҳатдан фойдали бўлади, бу эса дунё энергетика бозорида ҳақиқий инқилобга сабаб бўлиши мумкин.

ТехнологияЭнергетикаТермоядровий СинтезГенерал ФусионФизика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиГовее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиБугун, 19:24Хитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиХитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиБугун, 18:28Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаАирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаБугун, 17:54Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиDragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиБугун, 17:20Дельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиДельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиБугун, 16:52Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Бугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди