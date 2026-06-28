Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Европа Иттифоқи кучли зилзиладан жабр кўрган Венесуэлага шошилинч ёрдам сифатида 5 миллион евро ажратди. Бу ҳақда ЕИ дипломатияси раҳбари Кая Каллас Венесуэла вице-президенти Делси Родригес билан телефон орқали мулоқотдан сўнг маълум қилди.
Калласнинг айтишича, Европа фуқаролик муҳофазаси механизми ишга туширилган. Иттифоққа аъзо бир қатор давлатлар Венесуэлага қидирув-қутқарув гуруҳлари, ўт ўчирувчилар ва тиббий ходимларни юборган.
Шунингдек, Европанинг "Copernicus" сунъий йўлдош тизими ҳам қутқарув ишларига жалб этилган. У табиий офатдан энг кўп зарар кўрган ҳудудларни аниқлаш ва ёрдам етказиш жараёнини мувофиқлаштиришга кўмаклашмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…