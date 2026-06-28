Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратди

·24·Дунё
Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратди

Европа Иттифоқи кучли зилзиладан жабр кўрган Венесуэлага шошилинч ёрдам сифатида 5 миллион евро ажратди. Бу ҳақда ЕИ дипломатияси раҳбари Кая Каллас Венесуэла вице-президенти Делси Родригес билан телефон орқали мулоқотдан сўнг маълум қилди.

Калласнинг айтишича, Европа фуқаролик муҳофазаси механизми ишга туширилган. Иттифоққа аъзо бир қатор давлатлар Венесуэлага қидирув-қутқарув гуруҳлари, ўт ўчирувчилар ва тиббий ходимларни юборган.

Шунингдек, Европанинг "Copernicus" сунъий йўлдош тизими ҳам қутқарув ишларига жалб этилган. У табиий офатдан энг кўп зарар кўрган ҳудудларни аниқлаш ва ёрдам етказиш жараёнини мувофиқлаштиришга кўмаклашмоқда.

Европа ИттифоқиВенесуэлаКая КалласДелси РодригесCopernicus
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиСурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиБугун, 17:43Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиТўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиБугун, 17:33Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБугун, 16:01Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиПарижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиБугун, 15:47400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилди400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилдиБугун, 15:36Зилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиЗилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди