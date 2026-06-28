Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлди

·0·Дунё
Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлди

Суриянинг Идлиб вилояти яқинидаги Ал-Фуа шаҳарчасида ўзбекистонлик жангарилардан бири номаълум қуролланган шахслар томонидан уюштирилган ҳужум оқибатида ҳалок бўлди. Бу ҳақда Syriahr нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳужум вақтида у автомобилида бўлган ва номаълум шахслар машинага тўғридан-тўғри ўқ узган. Оқибатда у воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок бўлган шахс аввал “Ҳайъат Таҳрир аш-Шом” таркибидаги “Қизил калтаклар” бўлинмасида фаолият юритган.

Ҳодисадан сўнг ҳудудда хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар воқеа тафсилотларини аниқлаш, ҳужумни содир этган шахсларни топиш ҳамда далилларни йиғиш бўйича суриштирув ишларини бошлаган.

Нашрнинг қайд этишича, ушбу воқеа Суриянинг шимоли-ғарбий ҳудудларида сўнгги вақтларда кузатилаётган суиқасдлар ва қуролли ҳужумлар фонида содир бўлган. Бу эса айрим ҳудудларда хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар ҳануз сақланиб қолаётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиТўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиБугун, 17:33Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиЕвропа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиБугун, 17:16Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБугун, 16:01Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиПарижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиБугун, 15:47400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилди400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилдиБугун, 15:36Зилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиЗилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди