Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлди
Суриянинг Идлиб вилояти яқинидаги Ал-Фуа шаҳарчасида ўзбекистонлик жангарилардан бири номаълум қуролланган шахслар томонидан уюштирилган ҳужум оқибатида ҳалок бўлди. Бу ҳақда Syriahr нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳужум вақтида у автомобилида бўлган ва номаълум шахслар машинага тўғридан-тўғри ўқ узган. Оқибатда у воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок бўлган шахс аввал “Ҳайъат Таҳрир аш-Шом” таркибидаги “Қизил калтаклар” бўлинмасида фаолият юритган.
Ҳодисадан сўнг ҳудудда хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар воқеа тафсилотларини аниқлаш, ҳужумни содир этган шахсларни топиш ҳамда далилларни йиғиш бўйича суриштирув ишларини бошлаган.
Нашрнинг қайд этишича, ушбу воқеа Суриянинг шимоли-ғарбий ҳудудларида сўнгги вақтларда кузатилаётган суиқасдлар ва қуролли ҳужумлар фонида содир бўлган. Бу эса айрим ҳудудларда хавфсизлик билан боғлиқ муаммолар ҳануз сақланиб қолаётганини кўрсатмоқда.
…