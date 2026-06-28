2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади

·0·Саломатлик
2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади

Ўзбекистонда саратон касалликларини эрта аниқлаш ва даволаш тизимини яхшилашга қаратилган миллий дастур тасдиқланди. Унга кўра, онкологик касалликларни дастлабки босқичларда аниқлаш даражасини ҳозирги 30 фоиздан 40 фоизгача ошириш режалаштирилган.

Дастур доирасида аҳолининг 60 фоизини бачадон бўйни, кўкрак бези, ошқозон, ўпка ва бошқа кенг тарқалган саратон турлари бўйича мақсадли текширувлардан ўтказиш кўзда тутилган. Касалликнинг сўнгги босқичларида аниқланиш ҳолатлари эса 65 фоиздан 55 фоизгача камайтирилиши керак.

2027 йил 1 январдан ҳудудларда простата бези, йўғон ичак ва ўпка саратонининг олдини олиш чоралари босқичма-босқич жорий қилинади. Дастур Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва халқаро мутахассислар иштирокида ишлаб чиқилган.

СаратонСкринингЖаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиОнкологияТиббиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларТиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларКеча, 12:42Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиЎзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди26.06, 17:46Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...25.06, 19:21Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одатКўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат23.06, 20:4311 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди15.06, 20:52Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалариҚачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари12.06, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат