Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилди
Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар ўзининг майдондаги маҳорати каби ҳашаматли буюмларга бўлган нозик диди билан ҳам барчани ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Ҳозирда терма жамоа сафида бўлиб турган ҳужумчи Нью-Йорк шаҳрига ташрифи давомида ўзининг қимматбаҳо аксессуарлар коллекциясини навбатдаги ноёб экспонат билан бойитди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Глобо нашри хабарига кўра, Бразилия терма жамоасининг Ню-Жерсидаги тайёргарлик жараёнидаги қисқа танаффусдан унумли фойдаланган Неймар Нью-Йорк марказидаги энг эксклюзив бутиклардан бирига йўл олган. 34 ёшли футболчи дунёга машҳур Джейкоб & Ко брендининг флагман дўконига ташриф буюриб, қиймати тахминан 1 миллион долларга тенг бўлган соатни сотиб олди.
Ушбу харид Неймар нафақат футбол оламида, балки юқори даражадаги хорология (соатсозлик санъати) ихлосмандлари орасида ҳам энг йирик коллекциячилардан бири эканини яна бир бор тасдиқлади. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, унинг умумий соатлар коллекцияси 1,6 миллион фунт стерлингдан анча юқори баҳоланади.
Бренд асосчиси билан учрашувМазкур савдо жараёни оддий харид кўринишида ўтмади. Неймарни бренд асосчиси, машҳур заргар ва соатсоз Джейкоб Арабо шахсан кутиб олди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео ва суратларда бразилиялик юлдузнинг 1986-йилда ушбу ҳашаматли брендга асос солган Арабо билан самимий суҳбатлашаётганини кўриш мумкин.
Джейкоб Арабо ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида футболчи билан тушган суратини жойлаб, унга ўз миннатдорчилигини билдирди. "Брендимизнинг кўп йиллик дўсти Неймар ёзги йирик турнир олдидан Нью-Йоркдаги бутигимизга шахсан ташриф буюриб, янги соат харид қилишга вақт топганидан хурсандмиз", деб ёзади бренд эгаси.
Неймарнинг ушбу янги хариди унинг умумий коллекциясидаги ягона қимматбаҳо буюм эмас. Собиқ Барселона ва PSJ юлдузи аввал ҳам олмослар билан безатилган турбиёнлар ва ўзига хос дизайндаги махсус буюртма асосида тайёрланган соатларда кўп бор кўриниш берган. Унинг баъзи соатлари нархи алоҳида олинганда ҳам 1,6 миллион фунт стерлингдан ошиши айтилади.
Футболчининг бундай харажатлари унинг йиллик даромади ва турмуш тарзига тўла мос келади. Неймар майдондаги ютуқлари билан бир қаторда, жаҳон миқёсидаги брендлар билан ҳамкорлик қилиш орқали ҳам улкан даромад кўради. Ҳозирда у ўз эътиборини Бразилия терма жамоаси билан халқаро майдондаги муваффақиятларга қаратган бўлса-да, шахсий қизиқишлари учун ҳам вақт ва маблағ аямаслигини кўрсатди.
…