Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилди

·0·Спорт
Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилди

Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар ўзининг майдондаги маҳорати каби ҳашаматли буюмларга бўлган нозик диди билан ҳам барчани ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Ҳозирда терма жамоа сафида бўлиб турган ҳужумчи Нью-Йорк шаҳрига ташрифи давомида ўзининг қимматбаҳо аксессуарлар коллекциясини навбатдаги ноёб экспонат билан бойитди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Глобо нашри хабарига кўра, Бразилия терма жамоасининг Ню-Жерсидаги тайёргарлик жараёнидаги қисқа танаффусдан унумли фойдаланган Неймар Нью-Йорк марказидаги энг эксклюзив бутиклардан бирига йўл олган. 34 ёшли футболчи дунёга машҳур Джейкоб & Ко брендининг флагман дўконига ташриф буюриб, қиймати тахминан 1 миллион долларга тенг бўлган соатни сотиб олди.

Ушбу харид Неймар нафақат футбол оламида, балки юқори даражадаги хорология (соатсозлик санъати) ихлосмандлари орасида ҳам энг йирик коллекциячилардан бири эканини яна бир бор тасдиқлади. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, унинг умумий соатлар коллекцияси 1,6 миллион фунт стерлингдан анча юқори баҳоланади.

Бренд асосчиси билан учрашув

Мазкур савдо жараёни оддий харид кўринишида ўтмади. Неймарни бренд асосчиси, машҳур заргар ва соатсоз Джейкоб Арабо шахсан кутиб олди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео ва суратларда бразилиялик юлдузнинг 1986-йилда ушбу ҳашаматли брендга асос солган Арабо билан самимий суҳбатлашаётганини кўриш мумкин.

Джейкоб Арабо ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида футболчи билан тушган суратини жойлаб, унга ўз миннатдорчилигини билдирди. "Брендимизнинг кўп йиллик дўсти Неймар ёзги йирик турнир олдидан Нью-Йоркдаги бутигимизга шахсан ташриф буюриб, янги соат харид қилишга вақт топганидан хурсандмиз", деб ёзади бренд эгаси.

Неймарнинг ушбу янги хариди унинг умумий коллекциясидаги ягона қимматбаҳо буюм эмас. Собиқ Барселона ва PSJ юлдузи аввал ҳам олмослар билан безатилган турбиёнлар ва ўзига хос дизайндаги махсус буюртма асосида тайёрланган соатларда кўп бор кўриниш берган. Унинг баъзи соатлари нархи алоҳида олинганда ҳам 1,6 миллион фунт стерлингдан ошиши айтилади.

Футболчининг бундай харажатлари унинг йиллик даромади ва турмуш тарзига тўла мос келади. Неймар майдондаги ютуқлари билан бир қаторда, жаҳон миқёсидаги брендлар билан ҳамкорлик қилиш орқали ҳам улкан даромад кўради. Ҳозирда у ўз эътиборини Бразилия терма жамоаси билан халқаро майдондаги муваффақиятларга қаратган бўлса-да, шахсий қизиқишлари учун ҳам вақт ва маблағ аямаслигини кўрсатди.

НеймарБразилияФутболҲашаматСоат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиМанчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиБугун, 19:56Арсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакАрсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакБугун, 18:53Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиЛамине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиБугун, 18:36Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Бугун, 18:33Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиКонго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиБугун, 18:26Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиГарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиБугун, 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди