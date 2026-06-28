Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Пуна шаҳрида 26 ёшли Кетан Агарвалнинг ҳалок бўлиши аввал тасодифий қулаганлик деб баҳоланган эди. Кейинги текширувлар эса унинг ўлими ортида олдиндан тузилган режа бўлганини кўрсатган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар версиясига кўра, Кетан Лоҳагад қалъасига саёҳат вақтида жарликка итариб юборилган. Бу ишда унинг бўлажак рафиқаси Сия Гоял ва Сиянинг севган йигити Четан Чаудҳари гумон қилинмоқда.
Терговда аниқланишича, бу Кетанга қарши биринчи уриниш бўлмаган. Ундан бир неча кун аввал ҳам унга суиқасд қилишга ҳаракат қилинган, аммо режа иш бермаган.
Сия сўроқда бошқа йигит билан муносабатда эканини тан олган. У Кетаннинг ташқи кўриниши ва дудуқланиб гапиришидан норози бўлганини ҳам айтган. Ҳозир икки гумонланувчи ҳибсга олинган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…