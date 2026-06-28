Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этди
Ақлли уй гаджетлари бозорида ўз ўрнига эга бўлган Говее бренди ўзининг навбатдаги инновацион маҳсулоти — Смарт Нуггет Исе Макер Pro муз генераторини сотувга чиқарди. Ушбу қурилма оддий муз бўлакларидан чарчаган ва ресторанлардаги каби юmsҳоқ, чайнашга қулай бўлган "нуггет" шаклидаги музни хуш кўрувчи истеъмолчилар учун мўлжалланган. 500 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган ушбу премиум гаджет кундалик ичимликларни тайёрлаш жараёнини ҳақиқий люкс даражасига олиб чиқишни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ГовееЛифе Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасининг асосий устунлиги унинг тезкорлигидадир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, муз генератори ишга туширилгандан сўнг атиги олти дақиқа ичида дастлабки муз бўлакларини тайёрлаб беради. Қурилманинг умумий қуввати бир кунда қарийб 27 килограмм (60 фунт) муз ишлаб чиқариш имконини беради. Ички саватчаси эса 1,5 килограмм музни сиғдира олади ва фойдаланувчи музни олган сари тизим автоматик равишда унинг ўрнини тўлдириб боради.
Ақлли бошқарув ва масофавий имкониятларЗамонавий технологиялар билан жиҳозланган ушбу моделни ГовееҲоме иловаси орқали масофадан бошқариш мумкин. Бу фойдаланувчига иш столидан туриб ёки йўлда келаётиб муз тайёрлаш жараёнини бошлаш имконини беради. Масалан, эрталабки қаҳва тайёрлашдан олдин смартфон орқали буйруқ берилса, ошхонага боргунингизча янги муз тайёр бўлади. Шунингдек, илова орқали муз саватчасининг тўлганлик даражасини реал вақт режимида кузатиб бориш мумкин.
Қурилма нафақат мобил илова, балки овозли ёрдамчилар билан ҳам интеграция қилинган. Алекса ва Google Assistant тизимлари орқали оддий овозли буйруқлар ёрдамида муз ишлаб чиқаришни бошлаш ёки тўхтатиш мумкин. Бу эса ошхонада бошқа ишлар билан банд бўлган вақтда жуда қулай ечим ҳисобланади. Говее муҳандислари шовқин даражасига ҳам алоҳида эътибор қаратиб, AI НоисеГуард технологиясини жорий этишган.
Ушбу технология қурилманинг шовқин даражасини 40 дБ атрофида ушлаб туришга ёрдам беради. Тизим автоматик равишда муздан тушириш (дефростинг) сиклларини амалга ошириб, ортиқча шовқинни камайтиради ва узлуксиз ишлашни таъминлайди. Гарчи қурилма ишлаш жараёнида бироз ғўнғиллаш овози чиқарса-да, у кундалик ҳаётда чалғитувчи ёки безовта қилувчи даражада эмас.
Дизайн ва эстетик жиҳатларГовее брендига хос бўлган яна бир жиҳат — бу мослашувчан ёритиш тизимидир. Смарт Нуггет Исе Макер Pro ички саватчани ёритиб турувчи РGB чироқларга эга. Фойдаланувчилар илова орқали турли ранглар ва режимларни, жумладан, футуристик муҳит яратувчи "кйберпунк" режимини танлашлари мумкин. Бу эса гаджетни шунчаки маиший техника эмас, балки интерернинг қизиқарли элементига айлантиради.
Бироқ, қурилмани сотиб олишдан олдин унинг ўлчамларига эътибор бериш лозим. Баландлиги ва кенглиги қарийб 43 сантиметрни ташкил этувчи ушбу муз генератори ошхона пештахтасида анча катта жой эгаллайди. Оғирлиги эса 22 килограммдан ортиқ бўлиб, у ихчам ошхоналар учун бироз ноқулайлик туғдириши мумкин. Шунга қарамай, унинг замонавий ва силлиқ дизайни ҳар қандай замонавий хонадон услубига мос тушади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилма оддий музга қаноат қилмайдиган ва ичимлик тайёрлаш маданиятига алоҳида эътибор берадиган инсонлар учун мўлжалланган. Гарчи нархи бироз баланд бўлса-да, тақдим этилаётган қулайликлар ва "ақлли" функциялар уни ўз тоифасидаги энг кучли моделга айлантиради.
…