Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этди

·0·Техно
Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этди

Ақлли уй гаджетлари бозорида ўз ўрнига эга бўлган Говее бренди ўзининг навбатдаги инновацион маҳсулоти — Смарт Нуггет Исе Макер Pro муз генераторини сотувга чиқарди. Ушбу қурилма оддий муз бўлакларидан чарчаган ва ресторанлардаги каби юmsҳоқ, чайнашга қулай бўлган "нуггет" шаклидаги музни хуш кўрувчи истеъмолчилар учун мўлжалланган. 500 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган ушбу премиум гаджет кундалик ичимликларни тайёрлаш жараёнини ҳақиқий люкс даражасига олиб чиқишни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ГовееЛифе Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасининг асосий устунлиги унинг тезкорлигидадир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, муз генератори ишга туширилгандан сўнг атиги олти дақиқа ичида дастлабки муз бўлакларини тайёрлаб беради. Қурилманинг умумий қуввати бир кунда қарийб 27 килограмм (60 фунт) муз ишлаб чиқариш имконини беради. Ички саватчаси эса 1,5 килограмм музни сиғдира олади ва фойдаланувчи музни олган сари тизим автоматик равишда унинг ўрнини тўлдириб боради.

Ақлли бошқарув ва масофавий имкониятлар

Замонавий технологиялар билан жиҳозланган ушбу моделни ГовееҲоме иловаси орқали масофадан бошқариш мумкин. Бу фойдаланувчига иш столидан туриб ёки йўлда келаётиб муз тайёрлаш жараёнини бошлаш имконини беради. Масалан, эрталабки қаҳва тайёрлашдан олдин смартфон орқали буйруқ берилса, ошхонага боргунингизча янги муз тайёр бўлади. Шунингдек, илова орқали муз саватчасининг тўлганлик даражасини реал вақт режимида кузатиб бориш мумкин.

Қурилма нафақат мобил илова, балки овозли ёрдамчилар билан ҳам интеграция қилинган. Алекса ва Google Assistant тизимлари орқали оддий овозли буйруқлар ёрдамида муз ишлаб чиқаришни бошлаш ёки тўхтатиш мумкин. Бу эса ошхонада бошқа ишлар билан банд бўлган вақтда жуда қулай ечим ҳисобланади. Говее муҳандислари шовқин даражасига ҳам алоҳида эътибор қаратиб, AI НоисеГуард технологиясини жорий этишган.

Ушбу технология қурилманинг шовқин даражасини 40 дБ атрофида ушлаб туришга ёрдам беради. Тизим автоматик равишда муздан тушириш (дефростинг) сиклларини амалга ошириб, ортиқча шовқинни камайтиради ва узлуксиз ишлашни таъминлайди. Гарчи қурилма ишлаш жараёнида бироз ғўнғиллаш овози чиқарса-да, у кундалик ҳаётда чалғитувчи ёки безовта қилувчи даражада эмас.

Дизайн ва эстетик жиҳатлар

Говее брендига хос бўлган яна бир жиҳат — бу мослашувчан ёритиш тизимидир. Смарт Нуггет Исе Макер Pro ички саватчани ёритиб турувчи РGB чироқларга эга. Фойдаланувчилар илова орқали турли ранглар ва режимларни, жумладан, футуристик муҳит яратувчи "кйберпунк" режимини танлашлари мумкин. Бу эса гаджетни шунчаки маиший техника эмас, балки интерернинг қизиқарли элементига айлантиради.

Бироқ, қурилмани сотиб олишдан олдин унинг ўлчамларига эътибор бериш лозим. Баландлиги ва кенглиги қарийб 43 сантиметрни ташкил этувчи ушбу муз генератори ошхона пештахтасида анча катта жой эгаллайди. Оғирлиги эса 22 килограммдан ортиқ бўлиб, у ихчам ошхоналар учун бироз ноқулайлик туғдириши мумкин. Шунга қарамай, унинг замонавий ва силлиқ дизайни ҳар қандай замонавий хонадон услубига мос тушади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилма оддий музга қаноат қилмайдиган ва ичимлик тайёрлаш маданиятига алоҳида эътибор берадиган инсонлар учун мўлжалланган. Гарчи нархи бироз баланд бўлса-да, тақдим этилаётган қулайликлар ва "ақлли" функциялар уни ўз тоифасидаги энг кучли моделга айлантиради.

ГовееАқлли УйГаджетТехнологияОшхона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиКанадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиБугун, 19:29Хитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиХитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиБугун, 18:28Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаАирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаБугун, 17:54Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиDragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиБугун, 17:20Дельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиДельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиБугун, 16:52Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Бугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди