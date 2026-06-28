Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришди

Англия Премер-лигасининг икки гранди — Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем клублари Португалия футболининг ёрқин вакили Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни бошлади. Ушбу трансфер пойгаси ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда, чунки ҳар икки жамоа ҳам ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб билмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ журналисти Бен Джейкобс берган маълумотларга кўра, Тоттенхем ҳозирда футболчи билан музокараларда бир мунча илгарилаб кетган. Лондонликлар жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби талабига биноан таркибни техник жиҳатдан маҳоратли ўйинчилар билан тўлдиришни режалаштирмоқда. Фернандеснинг ўйин услуби Де Зерби тизимига жуда мос келиши айтилмоқда.

Вест Хемнинг қатъий талаби ва молиявий тўсиқлар

Гарчи қизиқиш юқори бўлса-да, футболчининг амалдаги клуби Вест Хем уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Лондон клуби раҳбарияти Фернандес учун жуда юқори нарх белгилаган ва бу борада ён бермаслигини маълум қилди. Goal.com нашрининг ёзишича, Вест Хем яқинда 90 миллион фунт стерлинг миқдорида сармоя қабул қилиб олгани сабабли молиявий жиҳатдан барқарор ҳолатда ва ўйинчини арзонроқ сотишга эҳтиёж сезмаяпти.

Тоттенхем раҳбарияти футболчи учун тахминан 80 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёрлигини билдирган. Бироқ Манчестер Юнайтед лагерида вазият бироз мураккаброқ. "Қизил иблислар" май ойидан бери Фернандеснинг вакиллари билан алоқада бўлиб турган бўлса-да, улар Вест Хем қўяётган астрономик суммани тўлаш ниятида эмаслар.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик жамоани тарк этган Касемиро ўрнини муносиб номзод билан тўлдиришни истамоқда. Каррик май ойида берган интервюсида таркибда жиддий ўзгаришлар амалга оширилиши кераклигини ва баъзи ўйинчилар кетиши ортидан бўшлиқлар юзага келганини таъкидлаган эди. Матеус Фернандес айнан Каррик қидираётган профилга тушади, бироқ клуб раҳбарияти кимошди савдосига киришиб, ортиқча харажат қилишдан қочмоқда.

Ҳозирча Фернандес ўз келажаги борасида якуний қарорни қабул қилгани йўқ. Тоттенхемнинг молиявий таклифи Вест Хем талабларига яқинроқ бўлса-да, Манчестер Юнайтеднинг нуфузи ва Каррик лойиҳаси футболчини ўзига жалб қилиши мумкин. Агар Манчестер клуби нарх борасида келишувга эриша олмаса, улар арзонроқ альтернатив вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади.

Ушбу трансфер достонининг қандай якунланиши яқин ҳафталар ичида маълум бўлади. Премер-лиганинг янги мавсуми бошланишига қадар ҳар икки клуб ҳам марказий ярим ҳимоядаги муаммоларни ҳал этишни кўзламоқда. Фернандеснинг ўзи эса фаолиятида янги босқичга чиқишга ва топ-клублар сафида ўзини кўрсатишга тайёр.

Манчестер ЮнайтедТоттенхемМатеус ФернандесВест ХемТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиНеймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиБугун, 19:52Арсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакАрсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакБугун, 18:53Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиЛамине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиБугун, 18:36Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Бугун, 18:33Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиКонго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб бердиБугун, 18:26Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиГарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиБугун, 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди