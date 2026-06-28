Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришди
Англия Премер-лигасининг икки гранди — Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем клублари Португалия футболининг ёрқин вакили Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни бошлади. Ушбу трансфер пойгаси ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда, чунки ҳар икки жамоа ҳам ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб билмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ журналисти Бен Джейкобс берган маълумотларга кўра, Тоттенхем ҳозирда футболчи билан музокараларда бир мунча илгарилаб кетган. Лондонликлар жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби талабига биноан таркибни техник жиҳатдан маҳоратли ўйинчилар билан тўлдиришни режалаштирмоқда. Фернандеснинг ўйин услуби Де Зерби тизимига жуда мос келиши айтилмоқда.
Вест Хемнинг қатъий талаби ва молиявий тўсиқларГарчи қизиқиш юқори бўлса-да, футболчининг амалдаги клуби Вест Хем уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Лондон клуби раҳбарияти Фернандес учун жуда юқори нарх белгилаган ва бу борада ён бермаслигини маълум қилди. Goal.com нашрининг ёзишича, Вест Хем яқинда 90 миллион фунт стерлинг миқдорида сармоя қабул қилиб олгани сабабли молиявий жиҳатдан барқарор ҳолатда ва ўйинчини арзонроқ сотишга эҳтиёж сезмаяпти.
Тоттенхем раҳбарияти футболчи учун тахминан 80 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёрлигини билдирган. Бироқ Манчестер Юнайтед лагерида вазият бироз мураккаброқ. "Қизил иблислар" май ойидан бери Фернандеснинг вакиллари билан алоқада бўлиб турган бўлса-да, улар Вест Хем қўяётган астрономик суммани тўлаш ниятида эмаслар.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик жамоани тарк этган Касемиро ўрнини муносиб номзод билан тўлдиришни истамоқда. Каррик май ойида берган интервюсида таркибда жиддий ўзгаришлар амалга оширилиши кераклигини ва баъзи ўйинчилар кетиши ортидан бўшлиқлар юзага келганини таъкидлаган эди. Матеус Фернандес айнан Каррик қидираётган профилга тушади, бироқ клуб раҳбарияти кимошди савдосига киришиб, ортиқча харажат қилишдан қочмоқда.
Ҳозирча Фернандес ўз келажаги борасида якуний қарорни қабул қилгани йўқ. Тоттенхемнинг молиявий таклифи Вест Хем талабларига яқинроқ бўлса-да, Манчестер Юнайтеднинг нуфузи ва Каррик лойиҳаси футболчини ўзига жалб қилиши мумкин. Агар Манчестер клуби нарх борасида келишувга эриша олмаса, улар арзонроқ альтернатив вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади.
Ушбу трансфер достонининг қандай якунланиши яқин ҳафталар ичида маълум бўлади. Премер-лиганинг янги мавсуми бошланишига қадар ҳар икки клуб ҳам марказий ярим ҳимоядаги муаммоларни ҳал этишни кўзламоқда. Фернандеснинг ўзи эса фаолиятида янги босқичга чиқишга ва топ-клублар сафида ўзини кўрсатишга тайёр.
…