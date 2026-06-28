Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?
Суриянинг Идлиб провинциясида ўзбекистонлик жангари отиб ўлдирилди. Бу ҳақда маҳаллий манбаларга таяниб, Syriahr нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа Ал-Фуа туманида содир бўлган. Номаълум шахслар ўзбекистонлик жангарининг ҳаракатланаётган автомобилини ўққа тутган. Қуролли ҳужум оқибатида у воқеа жойининг ўзида ҳалок бўлган. Айни вақтда ҳодиса юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳужумни ким амалга оширгани ҳамда унинг сабаблари ҳозирча расман маълум қилинмаган.
Манбаларга кўра, ҳалок бўлган шахс Сурияда фаолият юритувчи “Ҳайъат Таҳрир аш-Шом” (ҲТШ) таркибидаги “Қизил отрядлар” сафида бўлган.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йил ноябрь ойи охирида қуролли исёнчилар, асосан ҲТШ жангарилари Сурия шимолида кенг кўламли ҳарбий юришни бошлаган эди. Улар қисқа вақт ичида Идлиб вилояти, Ҳалаб шаҳри, Ҳама ва Ҳомс вилоятларининг бир қатор ҳудудларини ўз назоратига олган. Кейинчалик улар пойтахт Дамашққа ҳам кириб борган. Бу воқеалар ортидан Суриянинг собиқ президенти Башар Асад оиласи билан Россияга кетгани маълум қилинган.
2025 йилда эса “Ҳайъат Таҳрир аш-Шом” гуруҳи етакчиси Аҳмад аш-Шараъа (Абу Муҳаммад ал-Жулоний) мамлакатнинг ўтиш даври президенти сифатида эълон қилинган. Шу йил давомида Сурия хавфсизлик кучлари Идлиб шаҳри ва унинг атрофида хорижлик жангариларга, жумладан, ўзбекистонликларга қарши бир нечта махсус рейдлар ўтказган.
Хусусан, 2025 йил июнь ойида Абу Дужон ал-Ўзбекий тахаллуси билан танилган ҳарбий инструктор Айюб хавфсизлик кучлари томонидан қўлга олинган. У ҳибсга олингач, номаълум жойга олиб кетилгани хабар қилинган.
Шунингдек, август ойи охирида Ал-Қусур туманида ўтказилган яна бир махсус операция натижасида Ислом ал-Ўзбекий лақаби билан танилган яна бир ўзбекистонлик жангари ушланган. Манбаларга кўра, операция унинг жойлашуви ҳақида аниқ маълумот олингач амалга оширилган.
Бундан ташқари, Сурия хавфсизлик кучлари 3 сентябрь куни Идлиб вилоятининг ғарбида жойлашган Ҳарам туманида ИШИД ҳужайрасини йўқ қилиш бўйича амалиёт ўтказган. Операция давомида қўлга олинганлар орасида Ироқ ва Ўзбекистондан келган жангарилар ҳам бўлгани маълум қилинган.
Сўнгги ҳодиса Сурия шимолида қуролли гуруҳлар ва хорижлик жангарилар иштирокидаги хавфсизлик билан боғлиқ вазият ҳали ҳам мураккаблигича қолаётганини яна бир бор кўрсатмоқда. Айни пайтда ўзбекистонлик жангарининг ўлдирилиши бўйича суриштирув ишлари давом этмоқда.
…