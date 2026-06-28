Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?

·0·Дунё
Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?

Суриянинг Идлиб провинциясида ўзбекистонлик жангари отиб ўлдирилди. Бу ҳақда маҳаллий манбаларга таяниб, Syriahr нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа Ал-Фуа туманида содир бўлган. Номаълум шахслар ўзбекистонлик жангарининг ҳаракатланаётган автомобилини ўққа тутган. Қуролли ҳужум оқибатида у воқеа жойининг ўзида ҳалок бўлган. Айни вақтда ҳодиса юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳужумни ким амалга оширгани ҳамда унинг сабаблари ҳозирча расман маълум қилинмаган.

Манбаларга кўра, ҳалок бўлган шахс Сурияда фаолият юритувчи “Ҳайъат Таҳрир аш-Шом” (ҲТШ) таркибидаги “Қизил отрядлар” сафида бўлган.

Эслатиб ўтамиз, 2024 йил ноябрь ойи охирида қуролли исёнчилар, асосан ҲТШ жангарилари Сурия шимолида кенг кўламли ҳарбий юришни бошлаган эди. Улар қисқа вақт ичида Идлиб вилояти, Ҳалаб шаҳри, Ҳама ва Ҳомс вилоятларининг бир қатор ҳудудларини ўз назоратига олган. Кейинчалик улар пойтахт Дамашққа ҳам кириб борган. Бу воқеалар ортидан Суриянинг собиқ президенти Башар Асад оиласи билан Россияга кетгани маълум қилинган.

2025 йилда эса “Ҳайъат Таҳрир аш-Шом” гуруҳи етакчиси Аҳмад аш-Шараъа (Абу Муҳаммад ал-Жулоний) мамлакатнинг ўтиш даври президенти сифатида эълон қилинган. Шу йил давомида Сурия хавфсизлик кучлари Идлиб шаҳри ва унинг атрофида хорижлик жангариларга, жумладан, ўзбекистонликларга қарши бир нечта махсус рейдлар ўтказган.

Хусусан, 2025 йил июнь ойида Абу Дужон ал-Ўзбекий тахаллуси билан танилган ҳарбий инструктор Айюб хавфсизлик кучлари томонидан қўлга олинган. У ҳибсга олингач, номаълум жойга олиб кетилгани хабар қилинган.

Шунингдек, август ойи охирида Ал-Қусур туманида ўтказилган яна бир махсус операция натижасида Ислом ал-Ўзбекий лақаби билан танилган яна бир ўзбекистонлик жангари ушланган. Манбаларга кўра, операция унинг жойлашуви ҳақида аниқ маълумот олингач амалга оширилган.

Бундан ташқари, Сурия хавфсизлик кучлари 3 сентябрь куни Идлиб вилоятининг ғарбида жойлашган Ҳарам туманида ИШИД ҳужайрасини йўқ қилиш бўйича амалиёт ўтказган. Операция давомида қўлга олинганлар орасида Ироқ ва Ўзбекистондан келган жангарилар ҳам бўлгани маълум қилинган.

Сўнгги ҳодиса Сурия шимолида қуролли гуруҳлар ва хорижлик жангарилар иштирокидаги хавфсизлик билан боғлиқ вазият ҳали ҳам мураккаблигича қолаётганини яна бир бор кўрсатмоқда. Айни пайтда ўзбекистонлик жангарининг ўлдирилиши бўйича суриштирув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқда«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқдаБугун, 18:52Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиСурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиБугун, 17:43Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиТўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиБугун, 17:33Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиЕвропа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиБугун, 17:16Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБугун, 16:01Парижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиПарижда аномал иссиқлик оқибатида бир кунда 109 киши вафот этдиБугун, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди