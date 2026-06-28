Тошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз берди

·31·Жамият
Тошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз берди

Бугун, 28 июнь куни Тошкент вилояти ҳамда Тошкент шаҳрида қарийб бир вақтнинг ўзида икки ёнғин содир бўлди. Ҳодисалардан бири Тошкент давлат аграр университетининг спорт комплексида, иккинчиси эса Сергели туманидаги кўп қаватли турар жойлардан бирида кузатилди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги расмий маълумот берди.

Маълум қилинишича, соат 15:17 да Тошкент вилоятининг Қибрай туманида жойлашган Тошкент давлат аграр университети спорт комплекси биносининг том қисмида ёнғин келиб чиққан. Хабар келиб тушиши билан қутқарув бўлинмалари зудлик билан воқеа жойига етиб борган.

Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари ёнғинни соат 15:59 да тўлиқ қуршаб олган, соат 16:15 га келиб эса аланга батамом бартараф этилган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган.

Шу билан бир вақтда, соат 15:25 да Тошкент шаҳрининг Сергели туманида жойлашган “Янги Сергели” маҳалласи, Сергели 8-даҳасидаги кўп қаватли уйлардан бирида ҳам ёнғин юз берган.

Қутқарувчилар чақирувдан сўнг соат 15:32 да воқеа жойига етиб борган ва ёнғинни соат 16:08 да тўлиқ ўчиришга муваффақ бўлган.

Вазирлик маълумотига кўра, ёнғин натижасида хонадоннинг тахминан 30 квадрат метр қисмидаги уй жиҳозлари ёниб, моддий зарар етган. Ушбу ҳодисада ҳам тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.

Айни пайтда ҳар икки ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган моддий зарар миқдори тегишли мутахассислар томонидан ўрганилмоқда.

ТашкентТашкентский государственный аграрный университетМинистерство чрезвычайных ситуацийСергелийский район
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлди“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлдиБугун, 18:06Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Бугун, 16:37Фарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиФарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиКеча, 23:57Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиХатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиКеча, 23:04Бектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиБектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиКеча, 21:16Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиБухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиКеча, 19:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди