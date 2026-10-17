Германия аэропортида Мексикалик эркакнинг чамадонидан 92 та илон ва калтакесак топилди

·78·Дунё
Германия аэропортида Мексикалик эркакнинг чамадонидан 92 та илон ва калтакесак топилди

Германиянинг Кёльн-Бонн аэропортида ноодатий ҳолат аниқланди. Божхона ходимлари 45 ёшли Мексика фуқаросининг чамадонини текшириш вақтида жами 92 та судралиб юрувчини топди. Улар орасида 37 та илон ва 55 та калтакесак бўлган.

Хабарларга кўра, эркак божхона ходимларида шубҳа уйғотганидан сўнг тўхтатилган. Унинг кокаин таъсирида экани аниқлангач, юклари батафсил кўздан кечирилган.

Текширув давомида жониворлар шампунь ва крем идишлари, бошқа пластик идишлар ҳамда пайпоқлар ичига яширилгани маълум бўлган. Топилган судралиб юрувчилар орасида шақилдоқ илонлар ва игуаналар ҳам борлиги айтилмоқда.

Мазкур ҳодиса аэропортларда ноқонуний ҳайвон ташиш ва ёввойи табиат вакилларининг хавфсизлигини таъминлаш масалаларига яна бир бор эътибор қаратди. Жониворларнинг кейинги тақдири ва ҳолат юзасидан кўрилган чоралар ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Кёльн-Бонн аэропортиМексика фуқаросисудралиб юрувчининоқонуний ҳайвон ташиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Токиода эркакнинг чамадонидан 200 та калтакесак чиқдиТокиода эркакнинг чамадонидан 200 та калтакесак чиқди14 август 12:06Заҳарли илонлар маликаси: хитойлик қиз 60 мингдан зиёд илон боқмоқдаЗаҳарли илонлар маликаси: хитойлик қиз 60 мингдан зиёд илон боқмоқда25 апрел 15:09Ҳиндистонда 16 ёшли ўсмирнинг қовоғидан тиш ўсиб чиқдиҲиндистонда 16 ёшли ўсмирнинг қовоғидан тиш ўсиб чиқдиБугун 15:36Дугоналари билан терисини қорайтиришга қизиққан аёл тери саратонидан вафот этдиДугоналари билан терисини қорайтиришга қизиққан аёл тери саратонидан вафот этдиБугун 14:23Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!Америкалик мактаб ўқувчисининг ноодатий лойиҳаси: бургер таъмли помидор!Бугун 14:18Индонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқдиИндонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқдиБугун 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди