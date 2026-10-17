Германия аэропортида Мексикалик эркакнинг чамадонидан 92 та илон ва калтакесак топилди
Германиянинг Кёльн-Бонн аэропортида ноодатий ҳолат аниқланди. Божхона ходимлари 45 ёшли Мексика фуқаросининг чамадонини текшириш вақтида жами 92 та судралиб юрувчини топди. Улар орасида 37 та илон ва 55 та калтакесак бўлган.
Хабарларга кўра, эркак божхона ходимларида шубҳа уйғотганидан сўнг тўхтатилган. Унинг кокаин таъсирида экани аниқлангач, юклари батафсил кўздан кечирилган.
Текширув давомида жониворлар шампунь ва крем идишлари, бошқа пластик идишлар ҳамда пайпоқлар ичига яширилгани маълум бўлган. Топилган судралиб юрувчилар орасида шақилдоқ илонлар ва игуаналар ҳам борлиги айтилмоқда.
Мазкур ҳодиса аэропортларда ноқонуний ҳайвон ташиш ва ёввойи табиат вакилларининг хавфсизлигини таъминлаш масалаларига яна бир бор эътибор қаратди. Жониворларнинг кейинги тақдири ва ҳолат юзасидан кўрилган чоралар ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Изоҳлар 0
…