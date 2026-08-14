Токиода эркакнинг чамадонидан 200 та калтакесак чиқди
Токиодаги Ҳанеда халқаро аэропортида божхона ходимлари кутилмаган ҳолатга дуч келди. Мексикалик 23 ёшли эркакнинг чамадони текширилганда, кийимлар орасига яширилган қарийб 200 та тирик калтакесак аниқланган.
Маълум бўлишича, Даниэль Исаак Веласко Балтазар судралиб юрувчи жонзотларни Жанубий Кореядан Японияга тегишли ҳужжатларсиз олиб киришга уринган. Токио полицияси эркак жонзотларни рухсатсиз мамлакатга олиб кирганини тан олганини маълум қилди.
Божхона ходимлари чамадонни очганида, калтакесаклар 22 жуфт пайпоқ ичига жойлаштирилгани маълум бўлди. Айрим жонзотлар эса футболкаларга ўралган ҳолда яширилган. Афсуски, улардан бири ўлик ҳолда топилган.
Текширув давомида жонзотларнинг тўққизтаси Мексика аллигатор калтакесаги экани аниқланган. Мазкур ноёб тур фақат Мексиканинг тоғли ўрмонларида учрайди ва йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ҳайвонлар рўйхатига киритилган. Шу сабабли уларни халқаро чегарадан олиб ўтиш учун махсус рухсатнома талаб қилинади.
Гумондор терговчиларга калтакесакларни Мексикада жуда арзон нархда сотиб олганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир жонзот учун 560–750 иена атрофида пул тўлаган. Бироқ Японияда уларнинг нархи кескин юқори бўлиб, битта калтакесак тахминан 100 минг иенагача сотилиши мумкин.
Полиция мазкур ҳолатни олдиндан олинган хабар асосида аниқлаган. Июль ойининг охирида ҳуқуқ-тартибот идораларига мексикалик фуқаро амфибия ва судралиб юрувчилар кўргазмаси-савдоси учун ноёб жонзотларни ноқонуний олиб кирмоқчи экани ҳақида маълумот келиб тушган.
…