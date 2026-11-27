Қозоғистонда одамларни ҳолдан тойдираётган вирус ҳақида расмий изоҳ берилди
Қўшни мамлакатда одамларни ҳолдан тойдираётган номаълум вирус тарқалгани ҳақидаги хабарлар аҳоли орасида хавотир уйғотди. Аввалроқ Олмаота шаҳрида яшовчилар юқори иситма ва узоқ давом этадиган йўталдан шикоят қилган эди. Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги эса эпидемиологик вазиятга ойдинлик киритди.
Қозоғистон ССВ мамлакатда янги вирус тарқалгани ҳақидаги хабарларни рад этди. Бу ҳақда Россиянинг «Роспотребнадзор» идорасига таяниб, «РБК» хабар берди.
Вазирлик касалланиш ҳолатлари кўпайишини ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) ва гриппнинг мавсумий тарқалиши билан изоҳлади. Шунингдек, тиббиёт муассасалари одатий тартибда ишлаётгани маълум қилинди.
Ўз навбатида, «Роспотребнадзор» Россияда ҳам аввал маълум бўлмаган хавфли вируслар аниқланмаганини билдирди. ЎРВИ ва грипп билан касалланиш кўрсаткичлари ошган бўлса-да, бу мавсум учун одатий ҳолат экани таъкидланди.
Олмаотадаги шикоятлар текширувга сабаб бўлди
21 ноябрь куни «Роспотребнадзор» янги вирус ҳақидаги хабарлар ортидан Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлигига эпидемиологик вазият юзасидан сўров юборган. Бунга маҳаллий ОАВда Олмаота аҳолиси юқори иситма ва узоқ давом этувчи йўталдан шикоят қилаётгани ҳақида тарқалган хабарлар сабаб бўлган.
Шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси касалланиш ҳолатлари мавсумий кўпайгани сабабли қўшимча чоралар кўрилаётганини маълум қилган.
Ўзбекистондаги вазият ҳам назоратда
Аввалроқ Ўзбекистонда энтеровирусли инфекциялар, жумладан, Коксаки вируси бўйича эпидемиологик вазият барқарор ва назорат остида экани хабар қилинган эди.
Санэпидқўмита инфекциянинг олдини олиш учун қўлларни мунтазам совун билан ювиш, шахсий гигиена қоидаларига амал қилиш ва хавфсиз ичимлик сувидан фойдаланишни тавсия этган. Шунингдек, фуқаролардан фақат расмий манбаларга таяниш сўралган.
4 ноябрь куни Санэпидқўмита раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Отабеков Ўзбекистонда Коксаки вируси алоҳида касаллик сифатида статистик ҳисобга олинмаслигини маълум қилган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…