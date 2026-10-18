Хитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалди

·8·Дунё
Хитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг Гансу провинсиясида боғча раҳбари Ли Ҳуейфанг, 247 нафар бола ва ходимнинг таркибида қўрғошин бўлган озиқ-овқатдан заҳарланишига йўл қўйгани учун умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
  • Ошхона ходимлари таомларнинг кўринишини яхшилаш учун истеъмолга яроқсиз бўёқдан фойдаланган, натижада озиқ-овқатдаги қўрғошин миқдори хавфсизлик меъёридан 2000 бараваргача ошиб кетган.

Хитойда боғча раҳбари таркибида қўрғошин бўлган озиқ-овқатлар туфайли 200 дан ортиқ бола ва ходим заҳарлангани учун умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Ҳодиса мамлакатнинг Гансу провинциясидаги Тианшуи шаҳрида содир бўлган. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум бўлишича, 2025 йил июль ойида боғчанинг 247 нафар тарбияланувчиси ва ходимининг қонида қўрғошин миқдори меъёрдан юқори экани аниқланган. Текширувда ошхона ходимлари таомларнинг кўринишини яхшилаш учун истеъмолга яроқсиз бўёқдан фойдалангани маълум бўлган.

Текширув болалар қизил ҳурмоли пирог ва колбасали маккажўхори булочкаларини еганидан кейин заҳарланиб, тиббий ёрдамга муҳтож бўлгани сабабли бошланган. Озиқ-овқат намуналарида қўрғошин миқдори белгиланган хавфсизлик меъёридан 2 000 бараваргача юқори экани аниқланган.

Суд боғча эгаси Ли Ҳуэйфангни зарарли озиқ-овқат тайёрлаш ва сотишда айбдор деб топиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилган. Шунингдек, унинг 500 минг юанлик мол-мулки мусодара қилинган.

Боғчанинг ижрочи директори Чжи Жинглин 15 йилга қамалган ва 300 минг юан жаримага тортилган. Ишга алоқадор яна тўрт нафар ходим эса олти йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум этилган.

Текширув жараёнида айрим амалдорлар ва шифохона ходимлари таҳлил натижаларини сохталаштириш ҳамда пора олиш орқали воқеани яширишга урингани ҳам аниқланган.

Ҳодисадан сўнг Хитой таълим муассасаларида овқатланиш хавфсизлигини кучайтириш чораларини белгилади. Янги қоидаларга кўра, озиқ-овқатнинг ҳар бир янги партияси текширилиши, ун, гуруч ва ўсимлик ёғи эса марказлаштирилган харид тизими орқали олиниши керак.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, қўрғошиндан заҳарланиш болаларнинг мияси ва марказий асаб тизимига жиддий зарар етказиши мумкин.

ТианшуиЛи ҲуэйфангҚўрғошинХитой боғча заҳарланиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Кеча 18:59Туркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказидаТуркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказида28 сентябр 15:5115 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди15 беморни ўлдирган шифокорга суд умрбод қамоқ жазосини берди10 июл 18:39Йўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиЙўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалди25 июн 13:22Стречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиСтречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалди17 июн 13:58АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?5 июл 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди