Туркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказида

·22·Дунё
Туркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказида

Туркиянинг Шанлиурфа вилоятида юз берган 5,4 магнитудали зилзила вақтида боғча ходимларининг ҳаракати кузатув камераларига муҳрланди. Тарбиячилар кучли силкиниш пайтида болаларни ҳимоя қилишга шошилди. Зилзила тўхтагач эса уларни бинодан хавфсиз жойга олиб чиқди.

24 сентябрь куни Шанлиурфа вилоятининг Каракўпру туманида зилзила содир бўлди. Шу пайтда маҳаллий боғчалардан бирида бўлган тарбиячилар дарҳол болалар ёнига бориб, уларни асрашга ҳаракат қилган.

Кузатув камерасига тушган тасвирларда ходимларнинг силкиниш вақтида болаларни ҳимоя қилиш учун қилган ҳаракатлари акс этган.

Зилзила тўхтагач, боғча ходимлари болаларни бинодан олиб чиқиб, хавфсиз ҳудудга эвакуация қилган. Боғчадаги кузатув камераси тасвирлари ижтимоий тармоқларда тарқалиб, жамоатчилик эътиборини тортди. Видеоларда ходимларнинг фавқулодда вазиятда болаларни ҳимоя қилишга қаратилган ҳаракатларини кўриш мумкин.

Ушбу воқеа фавқулодда вазиятларда боғча ходимларининг тайёргарлиги ва болалар хавфсизлигини таъминлаш қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.

ШанлиурфаКаракўпрузилзилабоғча ходимлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шинаси ёрилган ЗИЛ'ни суяб борган ҳайдовчи олқишларга сазовор бўлди (видео)Шинаси ёрилган ЗИЛ'ни суяб борган ҳайдовчи олқишларга сазовор бўлди (видео)23 июл 16:08Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Кеча 21:52Грузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалдиГрузия Давлат хавфсизлик хизматининг собиқ раҳбари Григол Лилуашвили 13 йилга қамалди17 сентябр 14:46Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБоғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олди10 июл 04:20Қозоғистон президенти Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб ёки ўпиб кўришишини танқид қилдиҚозоғистон президенти Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб ёки ўпиб кўришишини танқид қилди25 август 06:12Ғарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширганҒарбий Қозоғистонда боғча ҳисобчиси ўз маошини 30 миллион тенгега оширган31 август 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота