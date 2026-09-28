Туркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказида
Туркиянинг Шанлиурфа вилоятида юз берган 5,4 магнитудали зилзила вақтида боғча ходимларининг ҳаракати кузатув камераларига муҳрланди. Тарбиячилар кучли силкиниш пайтида болаларни ҳимоя қилишга шошилди. Зилзила тўхтагач эса уларни бинодан хавфсиз жойга олиб чиқди.
24 сентябрь куни Шанлиурфа вилоятининг Каракўпру туманида зилзила содир бўлди. Шу пайтда маҳаллий боғчалардан бирида бўлган тарбиячилар дарҳол болалар ёнига бориб, уларни асрашга ҳаракат қилган.
Кузатув камерасига тушган тасвирларда ходимларнинг силкиниш вақтида болаларни ҳимоя қилиш учун қилган ҳаракатлари акс этган.
Зилзила тўхтагач, боғча ходимлари болаларни бинодан олиб чиқиб, хавфсиз ҳудудга эвакуация қилган. Боғчадаги кузатув камераси тасвирлари ижтимоий тармоқларда тарқалиб, жамоатчилик эътиборини тортди. Видеоларда ходимларнинг фавқулодда вазиятда болаларни ҳимоя қилишга қаратилган ҳаракатларини кўриш мумкин.
Ушбу воқеа фавқулодда вазиятларда боғча ходимларининг тайёргарлиги ва болалар хавфсизлигини таъминлаш қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…