Хитой “мис қироли” умрбод қамоққа ҳукм қилинди: йирик Maike империясининг қулаши

·46·Дунё
Хитой “мис қироли” умрбод қамоққа ҳукм қилинди: йирик Maike империясининг қулаши
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг «мис қироли» сифатида танилган Маике Металс Интернатионал асосчиси 61 ёшли Хе Сзинби шартномавий фирибгарлик ва порахўрликда айбланиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
  • Сиан шаҳри суди қарорига кўра, тадбиркорнинг ноқонуний молиявий хатти-ҳаракатлари Хитойнинг йирик банкларига 1 миллиард доллардан ортиқ зарар етказиш хавфини туғдирган.

Хитойнинг йирик савдо гиганти — Maike Metals International асосчиси ва раҳбари, бир пайтлар мамлакатнинг «мис қироли» дея таърифланган 61 ёшли тадбиркор Хэ Цзинби шартномавий фирибгарлик ва порахўрликда айбланиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда Bloomberg агентлиги ўз манбаларига таяниб хабар берди.

Сиан шаҳри судининг ёпиқ тарзда чиқарган қарорига кўра, компания раҳбариятининг қаллоблик ва ноқонуний молиявий хатти-ҳаракатлари Хитойнинг бир нечта йирик банкларига 1 миллиард доллардан ортиқ миқдорда тўғридан-тўғри зарар кўриш хавфини туғдирган. Миллиардер тадбиркорнинг ўзи суд ҳукми устидан шикоят аризаси киритган.

8,7 минг доллардан бошланган салтанат: Хитой мис бозорининг 25 фоизи

Хэ Цзинбининг бизнес йўли замонавий Хитой савдо-саноат тарихидаги энг ёрқин кўтарилишлардан бири бўлган:

  • Илк қадамлар: 1993 йилда Сиан шаҳрида дўстлари билан бор-йўғи 50 минг юань (ўша пайтдаги курс бўйича тахминан 8,7 минг доллар) кредит олиб, Maike савдо уйига асос солган;

  • Мис гигантига айланиш: Дастлаб электротехника ва механика маҳсулотлари сотишдан бошланган бизнес тез орада металлолом, мис симлар ва тозаланган мис савдосига ихтисослашди;

  • Бозордаги монопол мавқе: Ўз ривожланишининг энг юқори чўққисига чиққан даврда Maike Metals бутун Хитой импорт қиладиган мис хомашёсининг тўртдан бир қисмини (25%) ёлғиз ўзи таъминлаган.

Инқироз занжири: Пандемия, кўчмас мулк қулаши ва металл гарови

Компания фаолиятидаги хатарли молиявий схемалар пандемия даврида панд бера бошлади:

  • Хавфли кредитлаш схемаси: Maike компанияси ўз омборларида сақланаётган ва ташилаётган улкан мис захираларини банкларга гаровга қўйиш орқали минглаб миллиард юань кредитлар жалб қилган;

  • Кўчмас мулк инқирози: Савдодан ташқари, магнат меҳмонхоналар ва бизнес марказлари қурилишига улкан инвестициялар киритган эди. Бироқ Хитой кўчмас мулк бозоридаги бўҳрон бу маблағларни «музлатиб» қўйди;

  • Пандемия ва нархлар тушиши: 2022 йилги қатъий ковид чекловлари логистикани издан чиқарди, жаҳон бозорида мис нархининг кескин пасайиши эса касса узилишлари ва қарзларни қоплай олмасликка олиб келди.

Ҳибс, банкротлик ва ҳимоя томонининг позицияси

Империянинг якуний инқирози ва суд жараёни қуйидагича ривожланди:

  • Шов-шувли ғойиб бўлиш: 2023 йилнинг октябрь ойида компания ходимлари раҳбар билан алоқани буткул йўқотди, орадан кўп ўтмай унинг полиция томонидан ҳибсга олингани аён бўлди. Кейинги ойда Maike расман банкротлик эълон қилди;

  • Адвокатларнинг важлари: Судда ҳимоячилар тадбиркорнинг фирибгарлик мақсади бўлмаганини, компания ўн йилдан ортиқ вақт мобайнида банклар олдидаги мажбуриятларини мунтазам бажариб келганини таъкидлади;

  • Банкларнинг хатоси: Ҳимоя томонига кўра, юзага келган улкан банк йўқотишларининг асосий сабабларидан бири кредиторларнинг ўзидаги хавф-хатарларни баҳолаш (risk-management) тизими бўш бўлгани билан боғлиқ.

Maike Metals ва Хэ Цзинби ишининг асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Асосий айбланувчи

Хэ Цзинби (Maike Metals асосчиси, 61 ёшда)

Суд ҳукми

Умрбод озодликдан маҳрум қилиш (шикоят берилган)

Айбловлар

Шартномавий фирибгарлик, порахўрлик ва молиявий жиноятлар

Банкларга етказилган хавф

1 миллиард доллардан ортиқ

Компания ташкил топган йил

1993 йил (бошланғич сармоя — 8,7 минг доллар)

Тарихий мавқеи

Хитой мис импортининг 25 фоизини назорат қилган

Банкротлик санаси

2023 йил ноябрь ойи

Хэ Цзинбининг иши Хитойда пандемия ва кўчмас мулк бозори ортидан келиб чиққан энг йирик молиявий жиноятлардан бири сифатида глобал хомашё бозорлари тарихида қолмоқда.

Хэ ЦзинбиMaike Metals InternationalХитой иқтисодиётимис бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?17 октябр 18:59Хитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалдиХитойда боғчадаги болаларни заҳарлаган раҳбар умрбод қамалди18 октябр 17:14Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота9 сентябр 15:16АҚШ Мадуро ва унинг рафиқасига қарши янги айбловларни илгари сурмоқдаАҚШ Мадуро ва унинг рафиқасига қарши янги айбловларни илгари сурмоқда8 октябр 16:56«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!27 август 19:07АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди