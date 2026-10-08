Иссиқкўл тубидан Қорахонийлар даврига оид ноёб тангалар топилди

·15·Дунё
Иссиқкўл тубидан Қорахонийлар даврига оид ноёб тангалар топилди

Қирғизистондаги Иссиқкўл тубида X–XI асрларга оид Қорахонийлар даври тангалари топилди. Бу ҳақда археологик тадқиқотлар ҳамраҳбари, Россия Фанлар академияси Археология институти илмий ходими Максим Меньшиков маълум қилди.

Топилмалар кўл тубида жойлашган ўрта асрларга оид Тору-Айғир археологик мажмуасида олиб борилган навбатдаги сувости тадқиқотлари давомида аниқланган. Археологлар ушбу ҳудудни бир неча йилдан буён ўрганиб келмоқда.

Меньшиковнинг айтишича, топилган тангалар таркибида қўрғошин миқдори жуда юқори бўлиши мумкин. Дастлабки тахминларга кўра, металл таркибидаги қўрғошин улуши 90 фоизгача етган. Олим буни ўша даврда мис танқислиги юзага келгани билан изоҳламоқда.

Бундай таркибдаги тангалар жуда кам учраши билан эътиборга молик. Уларнинг материали мўрт бўлгани сабабли топилмалар яхши сақланмаган, тангалардаги ёзувларни ўқиш ҳам қийин.

Экспедиция давомида чўян қозоннинг бир қисми ва йирик сопол идишларнинг парчалари ҳам топилган. Бундан ташқари, археологлар Тору-Айғир мажмуаси ҳудудида пишиқ ғиштдан қурилган еттита ўрта аср иншоотини аниқлаган. Қирғизистон ҳудудида шу турдаги олтита иншоот аввалдан маълум бўлган.

Тадқиқотлар Россия География жамияти кўмагида олиб борилаётган халқаро сувости археология экспедицияси доирасида амалга оширилмоқда.

Экспедиция иштирокчилари асл топилмаларни Қирғизистондан олиб чиқолмагани сабабли, Москвадаги кулоллар уларнинг нусхаларини тайёрламоқда. Режага кўра, кузда ушбу нусхалар асл буюмларнинг фотосуратлари билан биргаликда кўргазмага қўйилади.

Yog'och yuzadagi turli xil qadimiy sopol idishlar va tosh parchalari.
ҚирғизистонИссиқкўлТуру-АйғирМаксим Меньшиков
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)29 июл 15:37Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаТошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқда3 июн 12:57Германияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилдиГерманияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилди25 сентябр 10:30Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)31 июл 21:57Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилди15 август 06:52Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиИссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди30 июл 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?