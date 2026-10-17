Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?

·53·Дунё
Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик учун жазо кучайтирилиб, умрбод қамоқ жазоси жорий этилди.
  • Марказий Осиё давлатларида ҳам болаларга нисбатан зўравонлик учун турли муддатлардаги қамоқ жазоси ва умрбод озодликдан маҳрум қилиш кўзда тутилган.
  • Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистонда ҳам болаларни жинсий зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича қатъий жазо чоралари мавжуд.

Ўзбекистонда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик учун жазо кучайтирилиб, айрим оғир жиноятлар учун умрбод қамоқ жазоси жорий этилди. 14 октябрь куни Президент Шавкат Мирзиёев тегишли қонунни имзолади. Хўш, Марказий Осиёнинг бошқа давлатларида бундай жиноятлар учун қандай жазолар белгиланган?

14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик

Ўзбекистонда бундай оғир жиноятлар учун 25 йилгача қамоқ ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган. Айрим ҳолатларда шартли озодликка чиқиш имкониятлари ҳам чекланади.

Қозоғистонда 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан зўравонлик билан содир этилган жинсий жиноятлар учун умрбод қамоқ жазоси белгиланган.

Қирғизистонда жиноятнинг ҳолатларига қараб 15 йиллик қамоқ ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин.

Тожикистонда 14 ёшга тўлмаган қизга нисбатан зўрлаш учун 12 йилдан 25 йилгача қамоқ ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган. Жинсий хусусиятдаги мажбурий ҳаракатлар учун ҳам оғир жазолар белгиланган.

Туркманистонда 14 ёшга тўлмаган қизга нисбатан зўрлаш учун 10 йилдан 25 йилгача, ўғил болага нисбатан айрим мажбурий жинсий ҳаракатлар учун эса 10 йилдан 20 йилгача қамоқ жазоси қўлланилиши мумкин.

14–17 ёшли ўсмирларга нисбатан жинсий зўравонлик

Бу ёш тоифасидаги жабрланувчиларга нисбатан зўравонлик ишлатилган ҳолатларда ҳам минтақада оғир жазолар назарда тутилган.

  • Ўзбекистон: 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш.

  • Қозоғистон: асосий ҳолатларда 15 йилдан 17 йилгача, айрим оғирлаштирувчи ҳолатларда 17 йилдан 20 йилгача ёки умрбод қамоқ.

  • Қирғизистон: 15 йиллик қамоқ ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш.

  • Тожикистон: асосий ҳолатларда 7 йилдан 12 йилгача қамоқ. Айрим ҳолатларда жазо оғирлашиши мумкин.

  • Туркманистон: вояга етмаган қизга нисбатан зўрлаш учун 5 йилдан 15 йилгача қамоқ жазоси.

16 ёшга тўлмаганлар билан зўравонликсиз жинсий ҳаракатлар

Зўравонлик ишлатилмаган ҳолатларда ҳам болаларни ҳимоя қилиш мақсадида жиноий жавобгарлик белгиланган.

Ўзбекистонда бундай ҳаракатлар учун 3 йилдан 5 йилгача озодликни чеклаш ёки қамоқ жазоси қўлланилиши мумкин. Айрим оғирлаштирувчи ҳолатларда жазо 8–10 йилгача етади.

Қозоғистонда 5 йилгача қамоқ ёки озодликни чеклаш белгиланган. Айрим ҳолатларда жазо 7–12 йилгача, такрорий жиноятларда эса 12–15 йилгача ошиши мумкин.

Қирғизистонда 8 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.

Тожикистонда асосий ҳолатларда 2 йилдан 5 йилгача қамоқ белгиланган. Айрим оғирлаштирувчи ҳолатларда жазо кучайтирилади.

Туркманистонда эса белгиланган миқдорда жарима, ахлоқ тузатиш ишлари ёки 3 йилгача қамоқ жазоси қўлланилиши мумкин.

Болаларга нисбатан уятсиз ҳаракатлар учун жазо

Вояга етмаганларга нисбатан уятсиз ҳаракатлар ҳам алоҳида жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

  • Ўзбекистон: асосий ҳолатларда 2–3 йилгача, оғирлаштирувчи ҳолатларда 3–5 йилгача озодликни чеклаш ёки қамоқ.

  • Қозоғистон: 7 йилдан 12 йилгача қамоқ.

  • Қирғизистон: 7 йилдан 10 йилгача қамоқ.

  • Тожикистон: асосий ҳолатларда 2 йилгача, айрим оғирлаштирувчи ҳолатларда 5 йилдан 8 йилгача қамоқ.

  • Туркманистон: 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонда жинсий зўравонликга қарши қонунБолаларга нисбатан жинсий зўравонликУмрбод қамоқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича тарихий қонунни имзоладиПрезидент болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича тарихий қонунни имзолади14 октябр 18:49Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирди27 сентябр 10:56Ўзбекистонда педофилларга нисбатан 25 йилгача ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланмоқда!Ўзбекистонда педофилларга нисбатан 25 йилгача ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланмоқда!2 октябр 16:03Болаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиБолаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилинди29 сентябр 13:47АҚШ 5 ёшдан бошлаб мигрант болаларга мамлакатни тарк этиш учун 3 минг доллар таклиф қилмоқдаАҚШ 5 ёшдан бошлаб мигрант болаларга мамлакатни тарк этиш учун 3 минг доллар таклиф қилмоқда12 октябр 15:49АҚШда 275 руҳоний 944 нафар болага зўравонлик қилганАҚШда 275 руҳоний 944 нафар болага зўравонлик қилган1 октябр 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди