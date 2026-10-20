Францияда биргина сўз мародёрларни тўхтатиб қолди ва дўконни вайрон бўлишдан асради

·8·Дунё
Францияда биргина сўз мародёрларни тўхтатиб қолди ва дўконни вайрон бўлишдан асради

Европа ижтимоий тармоқларида Франциядаги тунги тартибсизликлар ва оммавий тўполонлар вақтида тасвирга олинган ҳайратланарли видеолавҳалар кенг тарқалмоқда. Ушбу видеода кўчадаги биргина қисқа хитоб ғазабланган оломон ва талончиларни савдо нуқтасига ҳужум қилишдан қандай тўхтатиб қолгани акс этган.

Тасвирларда юзини тўсиб олган бир гуруҳ ниқобли ёшлар дўкон ойналарини синдириб, ичкарига киришга уринаётган пайтда вазият кутилмаганда бутунлай бошқача тус олгани кўринади.

Вазиятни бутунлай ўзгартирган биргина жумла

Видеолавҳаларда воқеалар ривожи бир неча сония ичида қандай ўзгариб кетгани аниқ акс этган:

  • Босқинчилар ҳужуми: Қора кийинган ва ниқоб таққан гуруҳ ёғоч ва металл буюмлар билан дўконнинг шиша эшикларини бузиб киришга ҳаракат қилди;

  • Огоҳлантириш ва қаршилик: Шу пайт бино олдида турган бир неча фуқаро босқинчиларга пешвоз чиқиб, уларни «бу мусулмон аёлнинг дўкони!» дея тўхтатишга чақирди;

  • Тезкор ортга қайтиш: Ушбу сўзлар ҳужумчиларга дарҳол таъсир кўрсатди; улар зарба беришни тўхтатиб, тинчлик ишораси сифатида қўлларини кўтаришди ва дўконга ҳеч қандай зарар етказмасдан воқеа жойидан узоқлашди.

Тармоқлардаги муҳокамалар ва жамоатчилик муносабати

Ушбу ҳолат акс этган видео Европа ҳамжамияти ва тармоқ фойдаланувчилари ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди:

  • Ҳурмат ва бирдамлик: Кўплаб фойдаланувчилар ҳатто энг кескин тартибсизликлар вақтида ҳам муайян қадриятлар ва ўз миллатдошларига бўлган эҳтиром хавфли вайронагарчиликларнинг олдини олиши мумкинлигини таъкидлашмоқда;

  • Мулкнинг омон қолиши: Ўша тунда атрофдаги бир қанча савдо шахобчалари вайрон қилинган ва талон-торож этилган бир пайтда, мазкур дўкон айнан шу омил сабабли бутун сақланиб қолди.

Мазкур лавҳалар намойишлар ва тўполонлар ичида ҳам инсоний омил ва ҳамжиҳатлик кучли таъсирга эга эканини яна бир бор намоён этди.

ФранцияВидеолавҳаларМусулман аёлДўкон ҳужумлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22Ар-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлдиАр-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлди9 октябр 18:00Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаФранцияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаКеча 14:53Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариНепалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлари4 сентябр 11:05Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиИсроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилди18 июл 17:21Тўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирдиТўлов ўтмади: харидор 9 минг долларлик виноларни синдирди16 сентябр 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда