Францияда биргина сўз мародёрларни тўхтатиб қолди ва дўконни вайрон бўлишдан асради
Европа ижтимоий тармоқларида Франциядаги тунги тартибсизликлар ва оммавий тўполонлар вақтида тасвирга олинган ҳайратланарли видеолавҳалар кенг тарқалмоқда. Ушбу видеода кўчадаги биргина қисқа хитоб ғазабланган оломон ва талончиларни савдо нуқтасига ҳужум қилишдан қандай тўхтатиб қолгани акс этган.
Тасвирларда юзини тўсиб олган бир гуруҳ ниқобли ёшлар дўкон ойналарини синдириб, ичкарига киришга уринаётган пайтда вазият кутилмаганда бутунлай бошқача тус олгани кўринади.
Вазиятни бутунлай ўзгартирган биргина жумла
Видеолавҳаларда воқеалар ривожи бир неча сония ичида қандай ўзгариб кетгани аниқ акс этган:
Босқинчилар ҳужуми: Қора кийинган ва ниқоб таққан гуруҳ ёғоч ва металл буюмлар билан дўконнинг шиша эшикларини бузиб киришга ҳаракат қилди;
Огоҳлантириш ва қаршилик: Шу пайт бино олдида турган бир неча фуқаро босқинчиларга пешвоз чиқиб, уларни «бу мусулмон аёлнинг дўкони!» дея тўхтатишга чақирди;
Тезкор ортга қайтиш: Ушбу сўзлар ҳужумчиларга дарҳол таъсир кўрсатди; улар зарба беришни тўхтатиб, тинчлик ишораси сифатида қўлларини кўтаришди ва дўконга ҳеч қандай зарар етказмасдан воқеа жойидан узоқлашди.
Тармоқлардаги муҳокамалар ва жамоатчилик муносабати
Ушбу ҳолат акс этган видео Европа ҳамжамияти ва тармоқ фойдаланувчилари ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди:
Ҳурмат ва бирдамлик: Кўплаб фойдаланувчилар ҳатто энг кескин тартибсизликлар вақтида ҳам муайян қадриятлар ва ўз миллатдошларига бўлган эҳтиром хавфли вайронагарчиликларнинг олдини олиши мумкинлигини таъкидлашмоқда;
Мулкнинг омон қолиши: Ўша тунда атрофдаги бир қанча савдо шахобчалари вайрон қилинган ва талон-торож этилган бир пайтда, мазкур дўкон айнан шу омил сабабли бутун сақланиб қолди.
Мазкур лавҳалар намойишлар ва тўполонлар ичида ҳам инсоний омил ва ҳамжиҳатлик кучли таъсирга эга эканини яна бир бор намоён этди.
Изоҳлар 0
…