Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!
Ҳиндистонда кузатилган ҳайратланарли ва кулгили воқеа ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Маҳаллий спиртли ичимликлар савдо дўконларидан бирига яширинча кириб олган чаққон маймун расталардаги ичимликлардан татиб кўриб, қаттиқ маст бўлиб қолди. Дўкон ходимлари ва харидорларнинг кўз ўнгида маст ҳолатга келган жонивор мувозанатни йўқотиб, тўғри келган жойда — сотувга тайёрлаб қўйилган пиво қутилари ва яшикларининг устида бемалол ухлаб қолган.
Олинган видеолавҳаларда маймуннинг одамлар шовқинига ҳам парво қилмай, спирт таъсирида чуқур уйқуга кетгани акс этган. Ушбу кулгили ҳолат дарҳол интернет сегментида вирус каби тарқалиб, ҳайвонларнинг шаҳар муҳитига мослашуви ва уларнинг инсон одатларига қизиқиши бўйича кенг муҳокамаларга йўл очди.
«Спиртли дўкон, чақирилмаган “меҳмон” ва пиво қутисидаги уйқу»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси
Ҳиндистонда юз берган кулгили ва ғайриоддий ҳодисадан энг муҳим фактлар:
Дўконга хуфёна ташриф: Маймун аҳоли гавжум жойдаги спиртли ичимликлар сотиладиган савдо нуқтасига кириб олган;
Мастлик даражаси: Растадаги очиқ ичимликни ичган жонзот тезда спирт таъсирига тушиб, кайф ҳолатига келган;
Пиво қутилари устидаги уйқу: Маст бўлган маймун ҳаракатлана олмай, Carlsberg, Kingfisher ва Budweiser яшиклари устида думалаб ухлаб қолган;
Гувоҳларнинг ҳайрати: Дўкон эгалари ва мижозлар вазиятни кузатиб, жониворнинг ҳолатини табассум ва ҳайрат билан видеога муҳрлашган;
Тармоқлар хит-мавзуси: Мазкур видеолавҳа бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар тўплаб, ижтимоий тармоқларда энг кўп улашилган мавзуга айланди.
Ҳодиса тафсилотлари ва жониворнинг ҳолати таснифи
Дўкондаги кутилмаган воқеа ва унинг кўрсаткичлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Дўконда юз берган ҳолат тафсилотлари
Ҳодиса юз берган жой
Ҳиндистондаги алкоголь маҳсулотлари дўкони
Бош қаҳрамон
Шаҳар муҳитида яшовчи эркин маҳаллий маймун
Жониворнинг хатти-ҳаракати
Дўкон ичига кириб, ичимлик шишасидан суюқлик ичган
Оқибат ва якун
Қаттиқ маст бўлиб, пиво яшиклари устида қотиб ухлаб қолган
Дўкон ходимларининг муносабати
Тезкорлик билан ҳолатни видеога олиб, тармоқларга жойлаштирган
Ижтимоий тармоқлар реакцияси
Ҳазил изоҳлар, кулгили шарҳлар ва вирусли контент
Зоология ва этология экспертизаси: Нега маймунлар алкоголга қизиқади?
Биологлар, ҳайвонот олами тадқиқотчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:
«Эволюцион мева ферментацияси»: Ёввойи табиатда маймунлар дарахтларда ортиқча пишиб, ачиган (ферментланган) ширин меваларни ейишга одатланган; бундай мевалар таркибида табиий этанол бўлади ва у ҳайвонларга енгил энергия ҳамда иштаҳа бағишлайди;
Инсонларга тақлид қилиш эффекти: Шаҳарларда яшайдиган маймунлар одамларнинг идишлардан сув ёки шарбат ичаётганини доимо кузатади; дўкондаги очиқ шишани кўрган жонзот уни оддий суюқлик деб ўйлаб ичган ва кам тана вазни туфайли сониялар ичида мастлик чангалига тушган;
Хавфсизлик ва эҳтиёткорлик чоралари: Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, маст ҳайвонлар баъзида агрессив бўлиб қолиши ёки спиртдан заҳарланиши мумкин; шу сабабли аҳоли пунктларидаги савдо шохобчалари ҳайвонлар кириб кетишининг олдини олувчи тўсиқларга эга бўлиши керак.
Сизнингча, шаҳар шароитига ўрганиб қолган ҳайвонларнинг бу каби хатти-ҳаракатлари хавфлими ёки табиатнинг шунчаки қизиқарли бир бўлаги? Бундай ҳолатларда савдогарлар ва маҳаллий аҳоли қандай йўл тутиши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва кунни кўтаринки кайфиятда давом эттириш учун ушбу кулгили воқеани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…