Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!

·0·Дунё
Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!

Ҳиндистонда кузатилган ҳайратланарли ва кулгили воқеа ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Маҳаллий спиртли ичимликлар савдо дўконларидан бирига яширинча кириб олган чаққон маймун расталардаги ичимликлардан татиб кўриб, қаттиқ маст бўлиб қолди. Дўкон ходимлари ва харидорларнинг кўз ўнгида маст ҳолатга келган жонивор мувозанатни йўқотиб, тўғри келган жойда — сотувга тайёрлаб қўйилган пиво қутилари ва яшикларининг устида бемалол ухлаб қолган.

Олинган видеолавҳаларда маймуннинг одамлар шовқинига ҳам парво қилмай, спирт таъсирида чуқур уйқуга кетгани акс этган. Ушбу кулгили ҳолат дарҳол интернет сегментида вирус каби тарқалиб, ҳайвонларнинг шаҳар муҳитига мослашуви ва уларнинг инсон одатларига қизиқиши бўйича кенг муҳокамаларга йўл очди.

«Спиртли дўкон, чақирилмаган “меҳмон” ва пиво қутисидаги уйқу»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси

Ҳиндистонда юз берган кулгили ва ғайриоддий ҳодисадан энг муҳим фактлар:

  • Дўконга хуфёна ташриф: Маймун аҳоли гавжум жойдаги спиртли ичимликлар сотиладиган савдо нуқтасига кириб олган;

  • Мастлик даражаси: Растадаги очиқ ичимликни ичган жонзот тезда спирт таъсирига тушиб, кайф ҳолатига келган;

  • Пиво қутилари устидаги уйқу: Маст бўлган маймун ҳаракатлана олмай, Carlsberg, Kingfisher ва Budweiser яшиклари устида думалаб ухлаб қолган;

  • Гувоҳларнинг ҳайрати: Дўкон эгалари ва мижозлар вазиятни кузатиб, жониворнинг ҳолатини табассум ва ҳайрат билан видеога муҳрлашган;

  • Тармоқлар хит-мавзуси: Мазкур видеолавҳа бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар тўплаб, ижтимоий тармоқларда энг кўп улашилган мавзуга айланди.

Ҳодиса тафсилотлари ва жониворнинг ҳолати таснифи

Дўкондаги кутилмаган воқеа ва унинг кўрсаткичлари таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Дўконда юз берган ҳолат тафсилотлари

Ҳодиса юз берган жой

Ҳиндистондаги алкоголь маҳсулотлари дўкони

Бош қаҳрамон

Шаҳар муҳитида яшовчи эркин маҳаллий маймун

Жониворнинг хатти-ҳаракати

Дўкон ичига кириб, ичимлик шишасидан суюқлик ичган

Оқибат ва якун

Қаттиқ маст бўлиб, пиво яшиклари устида қотиб ухлаб қолган

Дўкон ходимларининг муносабати

Тезкорлик билан ҳолатни видеога олиб, тармоқларга жойлаштирган

Ижтимоий тармоқлар реакцияси

Ҳазил изоҳлар, кулгили шарҳлар ва вирусли контент

Зоология ва этология экспертизаси: Нега маймунлар алкоголга қизиқади?

Биологлар, ҳайвонот олами тадқиқотчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:

  • «Эволюцион мева ферментацияси»: Ёввойи табиатда маймунлар дарахтларда ортиқча пишиб, ачиган (ферментланган) ширин меваларни ейишга одатланган; бундай мевалар таркибида табиий этанол бўлади ва у ҳайвонларга енгил энергия ҳамда иштаҳа бағишлайди;

  • Инсонларга тақлид қилиш эффекти: Шаҳарларда яшайдиган маймунлар одамларнинг идишлардан сув ёки шарбат ичаётганини доимо кузатади; дўкондаги очиқ шишани кўрган жонзот уни оддий суюқлик деб ўйлаб ичган ва кам тана вазни туфайли сониялар ичида мастлик чангалига тушган;

  • Хавфсизлик ва эҳтиёткорлик чоралари: Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, маст ҳайвонлар баъзида агрессив бўлиб қолиши ёки спиртдан заҳарланиши мумкин; шу сабабли аҳоли пунктларидаги савдо шохобчалари ҳайвонлар кириб кетишининг олдини олувчи тўсиқларга эга бўлиши керак.

Сизнингча, шаҳар шароитига ўрганиб қолган ҳайвонларнинг бу каби хатти-ҳаракатлари хавфлими ёки табиатнинг шунчаки қизиқарли бир бўлаги? Бундай ҳолатларда савдогарлар ва маҳаллий аҳоли қандай йўл тутиши керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва кунни кўтаринки кайфиятда давом эттириш учун ушбу кулгили воқеани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

МаймунПивоАлкогольВирусли контент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиТошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрди13 сентябр 00:57Бекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилдиБекободда 150 млн сўмлик товарларни яширинча олиб киришга уриниш фош этилди6 июл 13:09Икки ҳафтада 18 кишига ташланган маймун ушландиИкки ҳафтада 18 кишига ташланган маймун ушланди23 август 12:20Овози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиОвози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилди16 июл 18:07Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиБугун 08:13“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)Бугун 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота