Ар-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлди
Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик инқирози янги ва ўта хавфли босқичга кўтарилди. Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт (King Khalid International Airport) ҳудудида баллистик ракета ёки учувчисиз қурилма зарбаси оқибатида кучли ёнғин келиб чиққани ва йўловчи самолёти вайрон бўлгани акс этган видеолавҳалар халқаро тармоқларда кенг тарқалди.
Ижтимоий тармоқлар ва қатор халқаро мониторинг манбалари ушбу зарба Ямандаги ҳусийлар («Ансоруллоҳ») ҳаракати томонидан амалга оширилганини таъкидламоқда. Ҳодиса ортидан Саудия Арабистони пойтахти осмонини улкан қора тутун булути қоплаган.
Аэропортдаги вазият: Кадрлар нимани кўрсатмоқда?
Тўғридан-тўғри воқеа жойидан гувоҳлар ва аэропорт ходимлари томонидан олинган тасвирларда вазиятнинг жиддийлиги яққол кўринади:
Осмонга ўрлаётган қора тутун: Аэропортнинг учиш-қўниш йўлаги ва йўловчиларни чиқариш телетраплари (гейтлар) ортида жуда кучли ёнғин ва қалин қора тутун устуни кўтарилмоқда;
Ёнган Saudia самолёти: Тасвирлардан бирида миллий авиаташувчи «Saudia» авиакомпанияси рамзи (дум қисмидаги каштасимон логотип) акс этган йўловчи лайнерининг фюзеляжи батамом ёнғиндан вайрон бўлгани ва қутқарув гуруҳлари кўпик сепиб оловни ўчираётгани муҳрланган;
Перрондаги ҳаракат: Аэропорт хизмат кўрсатиш машиналари ва бошқа лайнерлар воқеа содир бўлган ҳудудга яқин масофада тургани сабабли, техник ходимлар шошилинч эвакуация чораларини кўраётгани сезилади.
Парвозлар кечиктирилди, хавфсизлик чоралари кучайтирилди
Ҳужум хабаридан сўнг пойтахт Ар-Риёдда хавфсизлик даражаси юқори босқичга кўтарилди:
Рейслар бошқа шаҳарларга йўналтирилди: Халқаро авиаташув мониторинги (FlightRadar) маълумотларига кўра, Қирол Холид аэропортига қўнаётган қатор халқаро ва маҳаллий рейслар шошилинч равишда Жидда ва бошқа захира аэропортларига қайтарилган;
Шаҳардаги вазият: ОАВ хабарларига кўра, пойтахтдаги айрим муассасалар, халқаро ташкилотлар ва мактабларда масофавий иш тартиби ва хавфсизлик чоралари эълон қилинган;
Қурбонлар ва зарар: Самолёт бортида йўловчилар бўлган-бўлмагани ҳамда жароҳатланганлар тўғрисида расмий идоралар ҳозирча тўлиқ маълумот беришни тўхтатиб турибди.
Ҳудудий кескинликнинг авж олиши
Мазкур воқеа Ямандаги узоқ йиллик низоларнинг яна жонланиши ва АҚШ—Эрон—Саудия учбурчагидаги геосиёсий тўқнашувлар фонида юз бермоқда:
Ҳусийлар фаоллиги: Сўнгги ҳафталарда Ямандаги кучлар томонидан Саудиянинг чегарадош Абҳа ҳамда пойтахт Ар-Риёддаги стратегик нуқталарига ҳаво ҳужумлари қайта бошлангани кузатилмоқда;
Глобал авиацияга хавф: Фуқаролик инфратузилмаси ва халқаро аэропортларга тўғридан-тўғри ракеталарнинг тушиши Форс кўрфазидаги ҳаво қатнови хавфсизлигини жиддий сўроқ остига қўймоқда.
Ар-Риёд аэропортидаги ушбу кучли портлаш ва ёнғин Яқин Шарқдаги хавфсизлик мувозанати нақадар нозик ва портлаш хавфи юқори бўлиб қолаётганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…