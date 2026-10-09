Ар-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлди

·0·Дунё
Ар-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлди

Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик инқирози янги ва ўта хавфли босқичга кўтарилди. Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт (King Khalid International Airport) ҳудудида баллистик ракета ёки учувчисиз қурилма зарбаси оқибатида кучли ёнғин келиб чиққани ва йўловчи самолёти вайрон бўлгани акс этган видеолавҳалар халқаро тармоқларда кенг тарқалди.

Ижтимоий тармоқлар ва қатор халқаро мониторинг манбалари ушбу зарба Ямандаги ҳусийлар («Ансоруллоҳ») ҳаракати томонидан амалга оширилганини таъкидламоқда. Ҳодиса ортидан Саудия Арабистони пойтахти осмонини улкан қора тутун булути қоплаган.

Аэропортдаги вазият: Кадрлар нимани кўрсатмоқда?

Тўғридан-тўғри воқеа жойидан гувоҳлар ва аэропорт ходимлари томонидан олинган тасвирларда вазиятнинг жиддийлиги яққол кўринади:

  • Осмонга ўрлаётган қора тутун: Аэропортнинг учиш-қўниш йўлаги ва йўловчиларни чиқариш телетраплари (гейтлар) ортида жуда кучли ёнғин ва қалин қора тутун устуни кўтарилмоқда;

  • Ёнган Saudia самолёти: Тасвирлардан бирида миллий авиаташувчи «Saudia» авиакомпанияси рамзи (дум қисмидаги каштасимон логотип) акс этган йўловчи лайнерининг фюзеляжи батамом ёнғиндан вайрон бўлгани ва қутқарув гуруҳлари кўпик сепиб оловни ўчираётгани муҳрланган;

  • Перрондаги ҳаракат: Аэропорт хизмат кўрсатиш машиналари ва бошқа лайнерлар воқеа содир бўлган ҳудудга яқин масофада тургани сабабли, техник ходимлар шошилинч эвакуация чораларини кўраётгани сезилади.

Парвозлар кечиктирилди, хавфсизлик чоралари кучайтирилди

Ҳужум хабаридан сўнг пойтахт Ар-Риёдда хавфсизлик даражаси юқори босқичга кўтарилди:

  • Рейслар бошқа шаҳарларга йўналтирилди: Халқаро авиаташув мониторинги (FlightRadar) маълумотларига кўра, Қирол Холид аэропортига қўнаётган қатор халқаро ва маҳаллий рейслар шошилинч равишда Жидда ва бошқа захира аэропортларига қайтарилган;

  • Шаҳардаги вазият: ОАВ хабарларига кўра, пойтахтдаги айрим муассасалар, халқаро ташкилотлар ва мактабларда масофавий иш тартиби ва хавфсизлик чоралари эълон қилинган;

  • Қурбонлар ва зарар: Самолёт бортида йўловчилар бўлган-бўлмагани ҳамда жароҳатланганлар тўғрисида расмий идоралар ҳозирча тўлиқ маълумот беришни тўхтатиб турибди.

Ҳудудий кескинликнинг авж олиши

Мазкур воқеа Ямандаги узоқ йиллик низоларнинг яна жонланиши ва АҚШ—Эрон—Саудия учбурчагидаги геосиёсий тўқнашувлар фонида юз бермоқда:

  • Ҳусийлар фаоллиги: Сўнгги ҳафталарда Ямандаги кучлар томонидан Саудиянинг чегарадош Абҳа ҳамда пойтахт Ар-Риёддаги стратегик нуқталарига ҳаво ҳужумлари қайта бошлангани кузатилмоқда;

  • Глобал авиацияга хавф: Фуқаролик инфратузилмаси ва халқаро аэропортларга тўғридан-тўғри ракеталарнинг тушиши Форс кўрфазидаги ҳаво қатнови хавфсизлигини жиддий сўроқ остига қўймоқда.

Ар-Риёд аэропортидаги ушбу кучли портлаш ва ёнғин Яқин Шарқдаги хавфсизлик мувозанати нақадар нозик ва портлаш хавфи юқори бўлиб қолаётганини яна бир бор исботлади.

King Khalid xalqaro aeroportiHouthibalistik raketa hujumSaudi Arabiston
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти20 сентябр 11:47Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?4 август 19:35«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!20 сентябр 13:17Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56Хитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портладиХитой ракетаси учирилганидан 85 сония ўтиб портлади11 август 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади