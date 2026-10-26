Францияда намойишчилар ва махсус кучлар ўртасидаги аёвсиз тўқнашув тафсилотлари
Франция бўйлаб октябрь ойи охиридаги навбатдаги оммавий норозилик чиқишлари ва ижтимоий ғалаёнлар яна полиция билан қуролли тўқнашувлар ҳамда тартибсизликларга айланиб кетди. Мамлакат Ички ишлар вазирлиги берган расмий ахборотга кўра, 24 октябрь кунги ҳаракатлар давомида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жами 1314 нафар намойишчи ҳибсга олинди.
Кўчалардаги вазият назоратдан чиқиб кетиши ортидан республика бўйлаб хавфсизликни таъминлаш учун 70 минг нафар полициячи ва жандармлар жалб этилди, шаҳар марказларида махсус кучлар ва намойишчилар ўртасида бевосита тўқнашувлар юз берди.
Тошбўрон, кўздан ёш оқизувчи газ ва ярадорлар: Кўчаларда нималар содир бўлди?
Франция шаҳарларида кечган кескин баҳслар тартибсизлик ва вайронагарчиликлар билан кузатилди:
Махсус кучларнинг шиддатли ҳужумлари: Ижтимоий тармоқлар ва камералар қайд этган кадрларда намойишчиларни тарқатиш учун дубинкалар, қалқонлар ва кўздан ёш оқизувчи газлар фаол қўлланилгани кўринади;
53 нафар полициячи жароҳатланди: Норозилик билдирувчилар билан кечган кескин қарама-қаршиликлар чоғида камида 53 нафар ҳуқуқ-тартибот ходими турли даражада тан жароҳати олди;
Ўт қўйишлар ва талон-торож: Намойишлар давомида мамлакат бўйлаб 75 та қасддан ўт қўйиш ҳодисаси қайд этилди, шунингдек, тартибсизликдан фойдаланган гуруҳлар томонидан 24 та савдо шохобчаси ва дўкон талон-торон қилинди.
Октябрдаги узлуксиз тўлқин: Ғалаёнларнинг учинчи босқичи
Францияда авж олган ушбу норозиликлар кутилмаган ҳолат эмас, балки сўнгги ҳафталарда давом этаётган чуқур ижтимоий инқирознинг давомидир:
Октябрь ўрталаридаги рекорд ҳибслар: Мазкур намойишлардан бироз аввалроқ (октябрь ойининг биринчи ярмида) бўлиб ўтган митингларда полиция аввалига 1800 дан ортиқ, кейинги тўлқинда эса 2400 дан зиёд фаолларни қўлга олган эди;
Умумий ҳисоб 5500 дан ошди: Октябрь ойининг ўзида мамлакат бўйлаб қўлга олинганларнинг умумий сони 5500 нафардан ошиб кетди, бу эса Франция жамиятида ҳукумат сиёсатига қарши норозилик кайфияти юқори даражада қолаётганини кўрсатмоқда;
Хавфсизликнинг фавқулодда режими: Ҳукумат янада кенг қамровли эҳтимолий тартибсизликларнинг олдини олиш мақсадида жамоат жойлари, савдо марказлари ва транспорт тугунларида кучайтирилган патруллик чораларини давом эттирмоқда.
Франция кўчаларидаги вазият ҳар иккала томон учун ҳам оғир синовга айланган бўлиб, ижтимоий кескинликнинг янада кучайиши хавфи сақланиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…