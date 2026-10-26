Францияда намойишчилар ва махсус кучлар ўртасидаги аёвсиз тўқнашув тафсилотлари

·0·Дунё
Францияда намойишчилар ва махсус кучлар ўртасидаги аёвсиз тўқнашув тафсилотлари

Франция бўйлаб октябрь ойи охиридаги навбатдаги оммавий норозилик чиқишлари ва ижтимоий ғалаёнлар яна полиция билан қуролли тўқнашувлар ҳамда тартибсизликларга айланиб кетди. Мамлакат Ички ишлар вазирлиги берган расмий ахборотга кўра, 24 октябрь кунги ҳаракатлар давомида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жами 1314 нафар намойишчи ҳибсга олинди.

Кўчалардаги вазият назоратдан чиқиб кетиши ортидан республика бўйлаб хавфсизликни таъминлаш учун 70 минг нафар полициячи ва жандармлар жалб этилди, шаҳар марказларида махсус кучлар ва намойишчилар ўртасида бевосита тўқнашувлар юз берди.

Тошбўрон, кўздан ёш оқизувчи газ ва ярадорлар: Кўчаларда нималар содир бўлди?

Франция шаҳарларида кечган кескин баҳслар тартибсизлик ва вайронагарчиликлар билан кузатилди:

  • Махсус кучларнинг шиддатли ҳужумлари: Ижтимоий тармоқлар ва камералар қайд этган кадрларда намойишчиларни тарқатиш учун дубинкалар, қалқонлар ва кўздан ёш оқизувчи газлар фаол қўлланилгани кўринади;

  • 53 нафар полициячи жароҳатланди: Норозилик билдирувчилар билан кечган кескин қарама-қаршиликлар чоғида камида 53 нафар ҳуқуқ-тартибот ходими турли даражада тан жароҳати олди;

  • Ўт қўйишлар ва талон-торож: Намойишлар давомида мамлакат бўйлаб 75 та қасддан ўт қўйиш ҳодисаси қайд этилди, шунингдек, тартибсизликдан фойдаланган гуруҳлар томонидан 24 та савдо шохобчаси ва дўкон талон-торон қилинди.

Октябрдаги узлуксиз тўлқин: Ғалаёнларнинг учинчи босқичи

Францияда авж олган ушбу норозиликлар кутилмаган ҳолат эмас, балки сўнгги ҳафталарда давом этаётган чуқур ижтимоий инқирознинг давомидир:

  • Октябрь ўрталаридаги рекорд ҳибслар: Мазкур намойишлардан бироз аввалроқ (октябрь ойининг биринчи ярмида) бўлиб ўтган митингларда полиция аввалига 1800 дан ортиқ, кейинги тўлқинда эса 2400 дан зиёд фаолларни қўлга олган эди;

  • Умумий ҳисоб 5500 дан ошди: Октябрь ойининг ўзида мамлакат бўйлаб қўлга олинганларнинг умумий сони 5500 нафардан ошиб кетди, бу эса Франция жамиятида ҳукумат сиёсатига қарши норозилик кайфияти юқори даражада қолаётганини кўрсатмоқда;

  • Хавфсизликнинг фавқулодда режими: Ҳукумат янада кенг қамровли эҳтимолий тартибсизликларнинг олдини олиш мақсадида жамоат жойлари, савдо марказлари ва транспорт тугунларида кучайтирилган патруллик чораларини давом эттирмоқда.

Франция кўчаларидаги вазият ҳар иккала томон учун ҳам оғир синовга айланган бўлиб, ижтимоий кескинликнинг янада кучайиши хавфи сақланиб қолмоқда.

Францияоммавий норозиликлартартибсизликларФранция Ички ишлар вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаФранцияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқда19 октябр 14:53Францияда оммавий намойишларнинг янги тўлқини бошланди: шаҳарларда тўқнашувларФранцияда оммавий намойишларнинг янги тўлқини бошланди: шаҳарларда тўқнашувларКеча 10:339 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22Албанияда оммавий ғалаён: Кўчаларда тутун ва олов, полиция куч ишлатишга мажбур бўлдиАлбанияда оммавий ғалаён: Кўчаларда тутун ва олов, полиция куч ишлатишга мажбур бўлдиКеча 16:54Францияда намойишлар авж олди: Dior ва Louis Vuitton дўконлари талон-торож қилиндиФранцияда намойишлар авж олди: Dior ва Louis Vuitton дўконлари талон-торож қилинди18 октябр 15:12«Ўргимчак одам» Миннеаполисдаги митингни жанжалга айлантирди«Ўргимчак одам» Миннеаполисдаги митингни жанжалга айлантирди24 август 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди