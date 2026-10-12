Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)
Туркиянинг Бурса шаҳри Османгази туманида икки опа-сингил ёпиқ дўкон олдидан ичимлик олиб, унинг пулини эшик остидан ичкарига ташлаб кетди. Болаларнинг бу ҳалол ҳаракати кузатув камерасига тушиб, ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди.
Anadolu Ajansı хабарига кўра, воқеа 8 октябрь куни Бурса шаҳрининг Интизам маҳалласида содир бўлган. Қарийб 30 йилдан бери савдо билан шуғулланиб келаётган 57 ёшли дўкон эгаси Мустафо Таргай намоз ўқиш учун дўконини қулфлаб кетган.
Шу пайт ичимлик сотиб олиш учун келган икки опа-сингил дўкон ёпиқ эканини кўрган. Улар дўкон ташқарисида турган ичимликлардан олиб, пулини кузатув камерасига кўрсатган ва эшик остидан ичкарига ташлаган.
Дўкон эгаси қўшнисининг айтиши билан камера ёзувларини текшириб, болаларнинг бу ҳаракатидан хабар топган. У воқеадан жуда таъсирланганини айтган.
Мустафо Таргай кейинчалик опа-сингилларни отаси билан бирга дўконга таклиф қилиб, уларга турли совғалар берган. У болаларнинг ҳалол ва виждонли бўлиб улғайишидан хурсанд эканини билдирган.
Воқеа акс этган тасвирлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб инсонларнинг эътиборини тортди.
Изоҳлар 0
…