Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)

·86·Дунё
Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)

Туркиянинг Бурса шаҳри Османгази туманида икки опа-сингил ёпиқ дўкон олдидан ичимлик олиб, унинг пулини эшик остидан ичкарига ташлаб кетди. Болаларнинг бу ҳалол ҳаракати кузатув камерасига тушиб, ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди.

Anadolu Ajansı хабарига кўра, воқеа 8 октябрь куни Бурса шаҳрининг Интизам маҳалласида содир бўлган. Қарийб 30 йилдан бери савдо билан шуғулланиб келаётган 57 ёшли дўкон эгаси Мустафо Таргай намоз ўқиш учун дўконини қулфлаб кетган.

Шу пайт ичимлик сотиб олиш учун келган икки опа-сингил дўкон ёпиқ эканини кўрган. Улар дўкон ташқарисида турган ичимликлардан олиб, пулини кузатув камерасига кўрсатган ва эшик остидан ичкарига ташлаган.

Дўкон эгаси қўшнисининг айтиши билан камера ёзувларини текшириб, болаларнинг бу ҳаракатидан хабар топган. У воқеадан жуда таъсирланганини айтган.

Мустафо Таргай кейинчалик опа-сингилларни отаси билан бирга дўконга таклиф қилиб, уларга турли совғалар берган. У болаларнинг ҳалол ва виждонли бўлиб улғайишидан хурсанд эканини билдирган.

Воқеа акс этган тасвирлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб инсонларнинг эътиборини тортди.

БурсаМустафо ТаргайОпа-сингилИнтизам маҳалласи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда ишлаётган ўзбекистонлик шифокор ёрдамчиси кутилмаганда вафот этдиТуркияда ишлаётган ўзбекистонлик шифокор ёрдамчиси кутилмаганда вафот этди5 август 01:33Бурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этдиБурсада 2 ёшли бола бассейнда чўкиб вафот этди29 июл 20:13Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиУй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетди27 июн 20:01Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилди27 июн 19:58Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиИкки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди19 июл 00:0340 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди13 август 17:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди