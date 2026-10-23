Gucci савдоси пасайишда давом этмоқда: Kering 125 та дўконини ёпмоқчи

·50·Дунё
Gucci савдоси пасайишда давом этмоқда: Kering 125 та дўконини ёпмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Гукси брендининг савдоси уч йилдан ортиқ вақт давомида пасайиб бораётгани сабабли, Керинг гуруҳи 2026 йил охиригача ўз дўконлари сонини камида 125 тага қисқартиришни режалаштирмоқда.
  • 2026 йилнинг учинчи чорагида Гукси даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6 фоизга камайиб, 1,291 миллиард еврони ташкил этди.

Италиянинг машҳур Gucci мода бренди савдоси уч йилдан ортиқ вақтдан бери пасайишда давом этмоқда. Унинг эгаси — Франциянинг Kering гуруҳи 2026 йил охиригача савдо тармоғидаги дўконлар сонини соф ҳисобда камида 125 тага қисқартиришни режалаштирган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Kering маълумотларига кўра, 2026 йилнинг учинчи чорагида Gucci даромади 1,291 миллиард еврони ташкил этган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан таққосланадиган кўрсаткичларда 6 фоизга кам. Валюта курслари таъсири ҳисобга олинганда эса пасайиш 4 фоизни ташкил қилган.

Бренд савдосига, айниқса, Хитойдаги дўконларга ташриф буюрувчилар сонининг камайиши салбий таъсир кўрсатмоқда. Gucci’нинг ўз савдо тармоғидаги тушум 9 фоизга қисқарган. Шимолий Америкада эса вазият нисбатан барқарор бўлган.

Kering гуруҳининг умумий даромади учинчи чоракда 3,345 миллиард еврони ташкил этди. Бу ҳисоботдаги кўрсаткич бўйича ўтган йилга деярли тенг, таққосланадиган шартларда эса 1 фоизга кам.

Компания дастлабки тўққиз ой давомида 105 та дўконни соф ҳисобда ёпган. Йил якунигача камида 125 та дўконни қисқартириш режалаштирилган. Шу билан бирга, Gucci’га бўлган қизиқишни тиклаш учун маркетинг, маҳсулот сифати ва мижозларга хизмат кўрсатишга эътибор кучайтирилмоқда.

Kering бош директори Лука де Мео компаниянинг фойда маржасини 2025 йилдаги 11,1 фоиздан ўн йиллик охиригача икки баравар оширишни мақсад қилган. Бунинг учун харажатларни назорат қилиш, савдо тармоғини оптималлаштириш ва таъминот занжирларини такомиллаштириш кўзда тутилган.

Бироқ таҳлилчилар харажатларни қисқартиришнинг ўзи брендга бўлган талабни тиклаш учун етарли бўлмаслиги мумкинлигини таъкидламоқда. Gucci ижодий директори Демна янги коллекциялар орқали бренднинг жозибадорлигини оширишга уринаётган бир пайтда, савдони тиклаш компания олдидаги асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Маълумот учун, Kering гуруҳи Gucci’дан ташқари Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta ва Alexander McQueen каби мода брендларига ҳам эгалик қилади.

GucciKeringМода индустриясиИқтисодиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади17 сентябр 21:01Пингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилдиПингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилдиБугун 19:15Германияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилдиГерманияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилди25 сентябр 10:30Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)12 октябр 12:45Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)17 август 06:00Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиРоналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишди15 август 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди