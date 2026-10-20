Япон олимлари нега сигирларни зебрага айлантирди ?

·5·Дунё
Япон олимлари нега сигирларни зебрага айлантирди ?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япон олимлари сигирларга оқ чизиқлар чизиш орқали уларни қон сўрувчи пашшалардан ҳимоя қилиш мумкинлигини аниқлади ва бу тадқиқотлари учун Иг Нобел мукофотига сазовор бўлди.
  • Оқ чизиқлар билан бўялган сигирларга қўнадиган пашшалар сони 50 фоизгача камайган.
  • Бу усул кимёвий воситаларга бўлган эҳтиёжни камайтириши мумкин, аммо бўёқнинг тез ювилиб кетиши уни кенг жорий этишга тўсиқ бўлмоқда.

Япониялик тадқиқотчилар сигирларга зебрани эслатувчи оқ чизиқлар чизиш орқали уларни қон сўрувчи пашшалардан ҳимоя қилиш мумкинлигини аниқлади. Ушбу ғайриоддий тадқиқот муаллифлари ҳазиломуз Ig Nobel мукофотига сазовор бўлишди.

Ig Nobel — дастлаб кулги уйғотадиган, кейин эса инсонларни ўйлашга ундайдиган илмий ютуқларни тақдирлаш учун таъсис этилган ўзига хос мукофот. У оддий пародия ёки шунчаки ҳазилдек туюлиши мумкин, аммо унга эришиш учун ҳам ҳақиқий илмий изланиш ва тажрибалар ўтказиш талаб этилади.

Бу йилги мукофотлардан бири Япониянинг Айти қишлоқ хўжалиги тадқиқот маркази олимларига топширилди. Улар сигирларга сув асосида тайёрланган бўёқлар ёрдамида зебрага ўхшаш оқ чизиқлар чизиб, бу усулнинг самарадорлигини текширишган.

Тажриба давомида оқ чизиқлар билан бўялган сигирларда қон сўрувчи пашшалар сони бошқа гуруҳларга нисбатан сезиларли даражада камайган. Қора чизиқлар чизилган ёки умуман бўялмаган сигирлар билан таққослаганда, оқ чизиқлар туширилган ҳайвонларга қўнадиган пашшалар миқдори 50 фоизгача қисқарган.

Оддий бўёқ чорвачиликдаги муаммони ҳал қила оладими?

Қон сўрувчи пашшалар қорамоллар учун энг зарарли ҳашаротлардан бири ҳисобланади. Улар ҳайвонларнинг ўтлаши ва озиқланишига халақит беради, шунингдек, уларда кучли стрессни келтириб чиқаради.

Бунинг оқибатида гўшт учун боқиладиган қорамолларнинг вазн олиши секинлашади, сут берадиган сигирларда эса сут маҳсулдорлиги пасаяди. Шу сабабли фермерлар чорвани ҳашаротлардан ҳимоя қилиш учун турли инсектицидлардан, яъни ҳашаротларга қарши кимёвий воситалардан фойдаланишади.

Tanasi va oyoqlariga oq chiziqlar chizilgan qora sigir tasviri.

Бироқ бундай воситаларни кўп қўллаш бошқа муаммоларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, ҳашаротларда кимёвий моддаларга чидамлилик шаклланиши, шунингдек, гўшт ва сут маҳсулотларининг зарарли моддалар билан ифлосланиш хавфи ортиши мумкин.

Япон олимлари таклиф қилган усул эса кимёвий воситаларга бўлган эҳтиёжни камайтиришга ёрдам бериши мумкин. Агар сигирларга оқ чизиқлар чизиш орқали пашшаларни ҳайвонлардан узоқроқ тутиш мумкин бўлса, бу фермерлар учун оддий ва нисбатан арзон муқобил ечимга айланиши эҳтимолдан холи эмас.

Олимлар зебралардан илҳом олишган

Япон тадқиқотчиларининг иши Венгрия, Испания, Швеция ва Швейцария олимларидан иборат халқаро гуруҳ ўтказган аввалги изланишларга ҳам асосланган. Ушбу тадқиқотларда оқ рангли отларга қон сўрувчи пашшалар тўқ рангли отларга нисбатан камроқ қўниши аниқланган.

Бу фарқнинг аниқ сабаби ҳозирча тўлиқ тушунтирилмаган. Бироқ натижалар етарлича аҳамиятли бўлгани учун олимлар мавзуни янада чуқурроқ ўрганишга қарор қилишган. Япон мутахассислари эса шунга ўхшаш таъсирни сигирларда ҳам кузатиш мумкинлигини текширишган.

Шундай бўлса-да, бу усулни фермер хўжаликларида кенг жорий этиш учун ҳали айрим тўсиқлар мавжуд. Сув асосидаги бўёқ бир неча ҳафтадан кейин ювилиб кетади. Демак, сигирларни мунтазам равишда қайта бўяшга тўғри келади, бу эса қўшимча вақт ва харажат талаб қилади.

Шунинг учун олимларга зебрага ўхшаш нақшни узоқ вақт сақлаб турадиган, ҳайвонлар учун хавфсиз ва фермерларга қулайроқ ечим топиш керак бўлади.

Ҳозирча бундай муаммо ҳал этилмаган экан, яйловларда зебрага ўхшаб кетадиган сигирларни кўриш эҳтимоли юқори эмас. Аммо кулгили кўринган бу тажриба чорвачиликда ҳашаротларга қарши курашишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш учун муҳим илмий йўналиш бўлиши мумкин.

ЯпонияIg Nobelзебрага ўхшаш оқ чизиқларқон сўрувчи пашшалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қоядан қулаб кетган саккиз сигир денгиздан қутқарилдиҚоядан қулаб кетган саккиз сигир денгиздан қутқарилди27 сентябр 11:31Хитойда 11 ёшли бола 14 соат дарс қилгач шифохонага тушдиХитойда 11 ёшли бола 14 соат дарс қилгач шифохонага тушдиБугун 11:43Виртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алдандиВиртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алдандиБугун 11:42"Ядровий Эрон билан яшай олмайман”: Нетаньяху янги муддатдаги асосий мақсадини очиқлади"Ядровий Эрон билан яшай олмайман”: Нетаньяху янги муддатдаги асосий мақсадини очиқладиБугун 11:26Дунё Учинчи жаҳон уруши бўсағасидами? Қуролли можаролар сони рекорд даражага етдиДунё Учинчи жаҳон уруши бўсағасидами? Қуролли можаролар сони рекорд даражага етдиБугун 11:21Францияда биргина сўз мародёрларни тўхтатиб қолди ва дўконни вайрон бўлишдан асрадиФранцияда биргина сўз мародёрларни тўхтатиб қолди ва дўконни вайрон бўлишдан асрадиБугун 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда